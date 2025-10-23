Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 12540 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 16059 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16437 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25788 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25995 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23252 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12015 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14593 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16250 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32185 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
61%
745мм
Популярнi новини
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 16659 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 21880 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 26416 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo23 жовтня, 07:53 • 15804 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 12032 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 25774 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 25981 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 23242 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 32182 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 26540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ульф Крістерссон
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 12133 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 33673 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 53452 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 67087 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 75627 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Серіали
Свіфт

Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться

Київ • УНН

 • 1680 перегляди

Президент України Володимир Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot. Київ готовий повернути або замінити їх, коли настане черга України, якщо отримає їх зараз.

Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться

Україна пропонує європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot - якщо Київ отримає їх зараз, готовий повернути їх або замінити, коли настане черга України, заявив у виступі на саміті ЄС Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Прохання бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони. Я дуже вдячний усім, хто вже нас підтримав. У цьому питанні є багато нюансів. Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам. Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга

- сказав Зеленський.

Тож, Президент закликав європейських партнерів, "бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом".

"А підтримка у сфері протиповітряної оборони має бути справді спільною європейською справою – коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа", - зауважив Зеленський.

ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США 18.10.25, 10:59 • 17737 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Федеральна влада США
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна