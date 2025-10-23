Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться
Президент України Володимир Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot. Київ готовий повернути або замінити їх, коли настане черга України, якщо отримає їх зараз.
Прохання бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони. Я дуже вдячний усім, хто вже нас підтримав. У цьому питанні є багато нюансів. Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам. Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга
Тож, Президент закликав європейських партнерів, "бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом".
"А підтримка у сфері протиповітряної оборони має бути справді спільною європейською справою – коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа", - зауважив Зеленський.
