Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться

Україна пропонує європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot - якщо Київ отримає їх зараз, готовий повернути їх або замінити, коли настане черга України, заявив у виступі на саміті ЄС Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Прохання бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони. Я дуже вдячний усім, хто вже нас підтримав. У цьому питанні є багато нюансів. Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам. Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга