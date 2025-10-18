ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США детально поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, ракетні удари рф та першочергові оборонні потреби. У межах візиту українська делегація провела низку зустрічей, зокрема з представниками оборонних і енергетичних компаній. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, передає УНН.
Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті, російські ракетні удари по енергосистемі України та першочергові оборонні потреби - насамперед у системах ППО та далекобійній зброї. Президенти погодилися, що США разом з європейськими партнерами мають відігравати ключову роль у гарантуванні безпеки України; розраховуємо на посилення тиску на росію для припинення війни
Деталі
Також вона зазначила, що у межах візиту Президент Зеленський разом з делегацією провів низку результативних зустрічей, спрямованих на посилення нашої співпраці із США у сфері безпеки, оборони та енергетики.
З її слів, зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом відбулася у безпрецедентному форматі за участі провідних енергетичних компаній - Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global та Westinghouse Electric Company. До розмови долучилися президент EXIM Bank Джон Йованович, керівник DFC Бен Блек та високопоставлені представники Державного департаменту, які відповідають за програми американської допомоги. Учасники обговорили ініціативи щодо американського LNG газу, проєктів у нафтовій і ядерній сферах, розвитку енергетичної інфраструктури.
Окрім того, була проведена зустріч з компаніями Lockheed Martin і Raytheon.
"Йшлося про подальше посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot, ракетами до них та літаками F-16, а також про можливості спільного виробництва. Також Президент взяв участь в обговоренні з представниками провідних аналітичних центрів США щодо розвитку відносин і кроків, необхідних для досягнення справедливого миру", - зазначила пані посол.
Нагадаємо
Під час переговорів у Вашингтоні Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, перспективи мирних домовленостей із росією та участь американських компаній у відновленні української енергетичної інфраструктури після обстрілів.