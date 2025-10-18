ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США подробно проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, ракетных ударах РФ и первоочередных оборонных потребностях. Украинская делегация провела ряд встреч с представителями оборонных и энергетических компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США подробно проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, ракетных ударах РФ и первоочередных оборонных потребностях. В рамках визита украинская делегация провела ряд встреч, в частности с представителями оборонных и энергетических компаний. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН.
Президент Украины подробно проинформировал о ситуации на фронте, российских ракетных ударах по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях - прежде всего в системах ПВО и дальнобойном оружии. Президенты согласились, что США вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины; рассчитываем на усиление давления на Россию для прекращения войны
Детали
Также она отметила, что в рамках визита Президент Зеленский вместе с делегацией провел ряд результативных встреч, направленных на усиление нашего сотрудничества с США в сфере безопасности, обороны и энергетики.
По ее словам, встреча с министром энергетики США Крисом Райтом состоялась в беспрецедентном формате с участием ведущих энергетических компаний - Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global и Westinghouse Electric Company. К разговору присоединились президент EXIM Bank Джон Йованович, руководитель DFC Бен Блэк и высокопоставленные представители Государственного департамента, отвечающие за программы американской помощи. Участники обсудили инициативы по американскому LNG газу, проектов в нефтяной и ядерной сферах, развития энергетической инфраструктуры.
Кроме того, была проведена встреча с компаниями Lockheed Martin и Raytheon.
"Речь шла о дальнейшем усилении нашей противовоздушной обороны, в частности системами Patriot, ракетами к ним и самолетами F-16, а также о возможностях совместного производства. Также Президент принял участие в обсуждении с представителями ведущих аналитических центров США относительно развития отношений и шагов, необходимых для достижения справедливого мира", - отметила госпожа посол.
Напомним
Во время переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили пути завершения войны, возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, перспективы мирных договоренностей с Россией и участие американских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов.