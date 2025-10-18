$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 3146 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
23:31 • 10853 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 16157 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 22060 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 18643 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 18263 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 17934 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 16475 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18920 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20544 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
78%
752мм
Популярнi новини
У центрі Києва чоловіки у цивільному "запакували" інших цивільних чоловіків: в Нацполіції відреагувалиVideo17 жовтня, 17:11 • 13261 перегляди
Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ17 жовтня, 17:23 • 11781 перегляди
Міністр оборони США Гегсет одягнув краватку кольорів російського прапора на зустріч Зеленського і Трампа17 жовтня, 19:07 • 17433 перегляди
"Твоя мама": у Білому домі грубо відповіли журналісту, який запитав, хто саме обрав Будапешт місцем для переговорів Трампа та путіна17 жовтня, 19:22 • 11805 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 10771 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 61345 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 86667 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 114273 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 80640 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 105076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Кошта
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 10888 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 28919 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 58086 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 105833 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 81903 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News
Truth Social
Північний потік

Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні

Київ • УНН

 • 3152 перегляди

Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, передачу Україні ракет Tomahawk та участь американських компаній у відновленні енергетичної інфраструктури. Трамп утримався від чіткої позиції щодо територіальних поступок та не планує постачати Tomahawk.

Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні

Під час переговорів у Вашингтоні Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, перспективи мирних домовленостей із росією та участь американських компаній у відновленні української енергетичної інфраструктури після обстрілів, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп зустрівся із Зеленським за зачиненими дверима в Білому домі після спілкування з журналістами щодо низки тем, що стосуються війни між Україною та Росією.

Під час зустрічі президенти обмінялися взаємними компліментами. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за його роль у досягненні перемир’я на Близькому Сході, наголосивши, що цей успіх може стати поштовхом до припинення війни в Україні. Своєю чергою Трамп заявив, що сторони планують обговорити нові можливості, які допоможуть Києву посилити позиції у боротьбі з росією.

Дональд Трамп утримався від чіткої позиції щодо можливих територіальних поступок України у процесі мирного врегулювання з росією, зазначивши, що не хоче ставати на чийсь бік у переговорах.

Під час зустрічі Володимир Зеленський, ймовірно, запропонував обмін українських безпілотників на американські ракети Tomahawk. За його словами, Україна має тисячі дронів, але не володіє жодним далекобійним ракетним комплексом. Трамп у відповідь застеріг, що передача такої зброї може призвести до ескалації конфлікту, додавши, що він віддає перевагу якнайшвидшому завершенню війни.

Говорячи про росію, Дональд Трамп визнав, що володимир путін може намагатися вводити його в оману, щоб виграти час для реалізації своїх воєнних планів в Україні. Він також повідомив, що у Будапешті, Угорщина планується зустріч за участю лише США та росії, підкресливши, що Вашингтон залишатиметься на зв’язку з українською стороною.

Володимир Зеленський, коментуючи майбутній діалог, наголосив, що двосторонні гарантії безпеки є ключовим питанням для українського народу. Він зазначив, що будь-які домовленості можливі лише за умови зустрічі з путіним і встановлення режиму припинення вогню.

Ми прагнемо миру, а путін – ні. Саме тому потрібен тиск на нього

- підкреслив Президент України.

Крім того, Зеленський повідомив, що американські енергетичні компанії висловили готовність допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру після нещодавніх російських атак.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз.

Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом говорив лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками ЄС та генсеком НАТО. Зеленський зазначив, що найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі.

Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту18.10.25, 02:09 • 608 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна