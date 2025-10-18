Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні

Під час переговорів у Вашингтоні Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, перспективи мирних домовленостей із росією та участь американських компаній у відновленні української енергетичної інфраструктури після обстрілів, пише УНН.

Президент США Дональд Трамп зустрівся із Зеленським за зачиненими дверима в Білому домі після спілкування з журналістами щодо низки тем, що стосуються війни між Україною та Росією.

Під час зустрічі президенти обмінялися взаємними компліментами. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за його роль у досягненні перемир’я на Близькому Сході, наголосивши, що цей успіх може стати поштовхом до припинення війни в Україні. Своєю чергою Трамп заявив, що сторони планують обговорити нові можливості, які допоможуть Києву посилити позиції у боротьбі з росією.

Дональд Трамп утримався від чіткої позиції щодо можливих територіальних поступок України у процесі мирного врегулювання з росією, зазначивши, що не хоче ставати на чийсь бік у переговорах.

Під час зустрічі Володимир Зеленський, ймовірно, запропонував обмін українських безпілотників на американські ракети Tomahawk. За його словами, Україна має тисячі дронів, але не володіє жодним далекобійним ракетним комплексом. Трамп у відповідь застеріг, що передача такої зброї може призвести до ескалації конфлікту, додавши, що він віддає перевагу якнайшвидшому завершенню війни.

Говорячи про росію, Дональд Трамп визнав, що володимир путін може намагатися вводити його в оману, щоб виграти час для реалізації своїх воєнних планів в Україні. Він також повідомив, що у Будапешті, Угорщина планується зустріч за участю лише США та росії, підкресливши, що Вашингтон залишатиметься на зв’язку з українською стороною.

Володимир Зеленський, коментуючи майбутній діалог, наголосив, що двосторонні гарантії безпеки є ключовим питанням для українського народу. Він зазначив, що будь-які домовленості можливі лише за умови зустрічі з путіним і встановлення режиму припинення вогню.

Ми прагнемо миру, а путін – ні. Саме тому потрібен тиск на нього - підкреслив Президент України.

Крім того, Зеленський повідомив, що американські енергетичні компанії висловили готовність допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру після нещодавніх російських атак.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз.

Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом говорив лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками ЄС та генсеком НАТО. Зеленський зазначив, що найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі.

