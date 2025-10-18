$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 2156 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 8452 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 15504 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 21455 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 18131 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 18042 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 17760 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 16401 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 18852 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20523 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
81%
752мм
Популярные новости
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17 октября, 17:11 • 12760 просмотра
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17 октября, 17:23 • 11187 просмотра
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа17 октября, 19:07 • 14399 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17 октября, 19:22 • 11231 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 10027 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 60851 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 86265 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 113895 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 80303 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 104752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Польша
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 10216 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 28676 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 57852 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 105603 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 81691 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс
Truth Social
Северный поток

Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине

Киев • УНН

 • 2168 просмотра

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили пути завершения войны, передачу Украине ракет Tomahawk и участие американских компаний в восстановлении энергетической инфраструктуры. Трамп воздержался от четкой позиции относительно территориальных уступок и не планирует поставлять Tomahawk.

Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине

Во время переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили пути завершения войны, возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, перспективы мирных договоренностей с Россией и участие американских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским за закрытыми дверями в Белом доме после общения с журналистами по ряду тем, касающихся войны между Украиной и Россией.

Во время встречи президенты обменялись взаимными комплиментами. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за его роль в достижении перемирия на Ближнем Востоке, подчеркнув, что этот успех может стать толчком к прекращению войны в Украине. В свою очередь Трамп заявил, что стороны планируют обсудить новые возможности, которые помогут Киеву усилить позиции в борьбе с Россией.

Дональд Трамп воздержался от четкой позиции относительно возможных территориальных уступок Украины в процессе мирного урегулирования с Россией, отметив, что не хочет становиться на чью-либо сторону в переговорах.

Во время встречи Владимир Зеленский, вероятно, предложил обмен украинских беспилотников на американские ракеты Tomahawk. По его словам, Украина имеет тысячи дронов, но не обладает ни одним дальнобойным ракетным комплексом. Трамп в ответ предостерег, что передача такого оружия может привести к эскалации конфликта, добавив, что он предпочитает скорейшее завершение войны.

Говоря о России, Дональд Трамп признал, что Владимир Путин может пытаться вводить его в заблуждение, чтобы выиграть время для реализации своих военных планов в Украине. Он также сообщил, что в Будапеште, Венгрия, планируется встреча с участием только США и России, подчеркнув, что Вашингтон будет оставаться на связи с украинской стороной.

Владимир Зеленский, комментируя будущий диалог, подчеркнул, что двусторонние гарантии безопасности являются ключевым вопросом для украинского народа. Он отметил, что любые договоренности возможны только при условии встречи с Путиным и установления режима прекращения огня.

Мы стремимся к миру, а Путин – нет. Именно поэтому нужно давление на него

- подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что американские энергетические компании выразили готовность помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после недавних российских атак.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи, что не намерен поставлять Украине ракеты Tomahawk, по крайней мере сейчас.

Владимир Зеленский после встречи с Трампом говорил с лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, а также с руководителями ЕС и генсеком НАТО. Зеленский отметил, что самое главное сейчас – это защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех нас в Европе.

Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта18.10.25, 02:09 • 534 просмотра

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина