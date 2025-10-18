Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине

Во время переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили пути завершения войны, возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, перспективы мирных договоренностей с Россией и участие американских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским за закрытыми дверями в Белом доме после общения с журналистами по ряду тем, касающихся войны между Украиной и Россией.

Во время встречи президенты обменялись взаимными комплиментами. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за его роль в достижении перемирия на Ближнем Востоке, подчеркнув, что этот успех может стать толчком к прекращению войны в Украине. В свою очередь Трамп заявил, что стороны планируют обсудить новые возможности, которые помогут Киеву усилить позиции в борьбе с Россией.

Дональд Трамп воздержался от четкой позиции относительно возможных территориальных уступок Украины в процессе мирного урегулирования с Россией, отметив, что не хочет становиться на чью-либо сторону в переговорах.

Во время встречи Владимир Зеленский, вероятно, предложил обмен украинских беспилотников на американские ракеты Tomahawk. По его словам, Украина имеет тысячи дронов, но не обладает ни одним дальнобойным ракетным комплексом. Трамп в ответ предостерег, что передача такого оружия может привести к эскалации конфликта, добавив, что он предпочитает скорейшее завершение войны.

Говоря о России, Дональд Трамп признал, что Владимир Путин может пытаться вводить его в заблуждение, чтобы выиграть время для реализации своих военных планов в Украине. Он также сообщил, что в Будапеште, Венгрия, планируется встреча с участием только США и России, подчеркнув, что Вашингтон будет оставаться на связи с украинской стороной.

Владимир Зеленский, комментируя будущий диалог, подчеркнул, что двусторонние гарантии безопасности являются ключевым вопросом для украинского народа. Он отметил, что любые договоренности возможны только при условии встречи с Путиным и установления режима прекращения огня.

Мы стремимся к миру, а Путин – нет. Именно поэтому нужно давление на него - подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что американские энергетические компании выразили готовность помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после недавних российских атак.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи, что не намерен поставлять Украине ракеты Tomahawk, по крайней мере сейчас.

Владимир Зеленский после встречи с Трампом говорил с лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, а также с руководителями ЕС и генсеком НАТО. Зеленский отметил, что самое главное сейчас – это защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех нас в Европе.

Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта