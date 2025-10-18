Я реаліст: Зеленський відповів щодо постачання ракет Tomahawk
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про реалістичний настрій щодо постачання ракет Tomahawk. Раніше українська делегація готувала презентацію для Дональда Трампа про використання цих ракет.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що реалістично налаштований щодо питання постачання ракет Tomahawk Україні, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, як Зеленський більш-менш оптимістично налаштований на отримання ракет Tomahawk, Президент відповів: "Я реаліст".
Нагадаємо
Українська делегація готувала для президента США Дональда Трампа презентацію використання ракети "Tomahawk", з метою підтвердити як дозвукові крилаті ракети виробництва Сполучених Штатів здатні вплинути на хід російсько-української війни.
Президент України Володимир Зеленський обговорював питання надання ракет Tomahawk, однак президент США Дональд Трамп заявив, що їм треба дослідити це питання.
