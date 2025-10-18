Зеленський: США треба дослідити питання Tomahawk, але ніхто не скасовує цього діалогу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив надання ракет Tomahawk, на що президент США Дональд Трамп відповів необхідністю дослідження питання. Діалог щодо цієї теми залишається відкритим.
Деталі
Так, ми говорили за Tomahawk. Я звертався до цієї теми. Президент сказав, що їм треба зрозуміти, дослідити це питання. Це така позиція американців на тепер, але ніхто не скасовує цього діалогу, не знімає цієї теми з порядку денного. Треба працювати більше
Доповнення
16 жовтня напередодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.
Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що українські удари вглиб російської території означатимуть ескалацію конфлікту.