Зеленский: США нужно исследовать вопрос Tomahawk, но никто не отменяет этот диалог
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос предоставления ракет Tomahawk, однако президент США Дональд Трамп заявил, что им нужно исследовать этот вопрос, но никто не отменяет этого диалога, передает УНН.
Подробности
Да, мы говорили о Tomahawk. Я обращался к этой теме. Президент сказал, что им нужно понять, исследовать этот вопрос. Это такая позиция американцев на данный момент, но никто не отменяет этого диалога, не снимает этой темы с повестки дня. Нужно работать больше
Дополнение
16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между рф и Украиной.
Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с путиным.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские удары вглубь российской территории будут означать эскалацию конфликта.