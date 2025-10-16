Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч з володимиром путіним у Будапешті для обговорення припинення війни між росією та Україною. Це відбудеться після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Деталі
"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент путін привітав мене та США з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між росією та Україною. Президент путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена", - написав Трамп.
За його словами, вони також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між росією та США після закінчення війни з Україною.
"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено. Президент путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною", - додав Трамп.
Він зазначив, що завтра зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, де обговорить розмову з путіним та багато іншого.
Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес
Нагадаємо
Трамп раніше повідомляв про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувається напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.