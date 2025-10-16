Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
15:34 • 10513 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 16650 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 26048 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 30030 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 40931 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64971 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22551 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38631 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30317 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25429 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
У Монобанку стався масштабний збій через акцію “Знайди лимон”: співвласник банку прокоментував16 жовтня, 08:42 • 8624 перегляди
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування16 жовтня, 08:44 • 11473 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом16 жовтня, 08:51 • 19789 перегляди
В "Нафтогазі" закликали українців змінити побутові звички через труднощі опалювального сезону16 жовтня, 09:38 • 7712 перегляди
Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов14:18 • 8338 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 26060 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64979 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 37612 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 58283 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 70757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 34186 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 82855 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 60554 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 62636 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 67494 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Truth Social
Фільм
The New York Times

Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч з володимиром путіним у Будапешті для обговорення припинення війни між росією та Україною. Це відбудеться після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".

Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Деталі

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент путін привітав мене та США з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між росією та Україною. Президент путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена", - написав Трамп.

За його словами, вони також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між росією та США після закінчення війни з Україною.

"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено. Президент путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною", - додав Трамп.

Він зазначив, що завтра зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, де обговорить розмову з путіним та багато іншого.

Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес

- наголосив Трамп.

Нагадаємо

Трамп раніше повідомляв про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувається напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Truth Social
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна