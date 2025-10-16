$41.760.01
Эксклюзив
15:34
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Трамп встретится с путиным в Будапеште

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Дональд Трамп заявил о запланированной встрече с владимиром путиным в Будапеште для обсуждения прекращения войны между россией и Украиной. Это произойдет после телефонного разговора, который Трамп назвал "очень продуктивным".

Трамп встретится с путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Детали

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и США с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной. Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в работе с детьми. Он был очень благодарен и сказал, что эта работа будет продолжена", - написал Трамп.

По его словам, они также много времени посвятили обсуждению торговли между Россией и США после окончания войны с Украиной.

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено. Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной", - добавил Трамп.

Он отметил, что завтра встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где обсудит разговор с Путиным и многое другое.

Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс

- подчеркнул Трамп.

Напомним

Трамп ранее сообщал о длительном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Это происходит накануне его встречи с Зеленским в Белом доме для обсуждения безопасности и поддержки Украины.

Павел Башинский

