Трамп встретится с путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Детали

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и США с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной. Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в работе с детьми. Он был очень благодарен и сказал, что эта работа будет продолжена", - написал Трамп.

По его словам, они также много времени посвятили обсуждению торговли между Россией и США после окончания войны с Украиной.

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено. Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной", - добавил Трамп.

Он отметил, что завтра встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где обсудит разговор с Путиным и многое другое.

Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс - подчеркнул Трамп.

Напомним

Трамп ранее сообщал о длительном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Это происходит накануне его встречи с Зеленским в Белом доме для обсуждения безопасности и поддержки Украины.