Трамп заявив, що проводить розмову з Путіним
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувається напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.
Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, що наразі спілкується з володимиром путіним. За його словами, бесіда проходить саме зараз і є тривалою. Про це пише УНН.
Деталі
Я зараз розмовляю з президентом путіним. Бесіда триває, вона довга, і після її завершення я повідомлю про її зміст, так само, як і президент путін. Дякую за вашу увагу до цього питання!
Це повідомлення з’явилося напередодні його очікуваної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, де сторони планують обговорити питання безпеки та підтримки України.