Трамп заявив, що проводить розмову з Путіним

Ексклюзив
15:34 • 5794 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 11124 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39 • 21380 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 27428 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 38672 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 62024 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22042 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38370 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30130 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25330 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 55534 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16 жовтня, 07:17 • 33089 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 35167 перегляди
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування16 жовтня, 08:44 • 8044 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом16 жовтня, 08:51 • 17436 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається12:39 • 21380 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 62024 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 35379 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 55760 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 68878 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 33261 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 82015 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 59775 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 61910 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 66794 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

Трамп заявив, що проводить розмову з Путіним

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувається напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.

Трамп заявив, що проводить розмову з Путіним

Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, що наразі спілкується з володимиром путіним. За його словами, бесіда проходить саме зараз і є тривалою. Про це пише УНН.

Деталі

Я зараз розмовляю з президентом путіним. Бесіда триває, вона довга, і після її завершення я повідомлю про її зміст, так само, як і президент путін. Дякую за вашу увагу до цього питання!

- написав Трамп.

Це повідомлення з’явилося напередодні його очікуваної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, де сторони планують обговорити питання безпеки та підтримки України.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Truth Social
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна