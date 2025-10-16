Трамп заявил, что проводит разговор с Путиным
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о продолжительном разговоре с лидером россии владимиром путиным. Это происходит накануне его встречи с Зеленским в Белом доме для обсуждения безопасности и поддержки Украины.
Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящее время общается с владимиром путиным. По его словам, беседа проходит именно сейчас и является продолжительной. Об этом пишет УНН.
Подробности
Я сейчас разговариваю с президентом путиным. Беседа продолжается, она долгая, и после ее завершения я сообщу о ее содержании, так же, как и президент путин. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!
Это сообщение появилось накануне его ожидаемой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, где стороны планируют обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины.