Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади

Фото: freepik

Тиждень з 5 по 11 січня 2026 року проходить під впливом унікальної астрологічної конфігурації, яка посилює напругу у світових процесах і виводить на перший план питання влади, відповідальності та стратегічних рішень. Про те, для кого тиждень стане переломним, а хто проведе його без різких змін, УНН розповіла астролог Ксенія Базиленко.

З’єднання планет в Козорозі

Унікальність цієї конфігурації полягає в тому, що планети рухаються пліч-о-пліч - від 15 до 22 градуса Козорога, майже в одному й тому самому градусі, повністю об’єднуючи свою енергію. Це рідкісна ситуація, адже ці планети мають різну швидкість руху, але цього разу вони ніби "йдуть разом", значно підсилюючи загальний вплив. Саме тому ця конфігурація має особливо сильний мундальний ефект. У мундальній астрології Козоріг символізує владу, систему управління, ієрархію, контроль і відповідальність. За таких умов світ входить у фазу жорсткої перевірки лідерів на зрілість, компетентність і здатність мислити стратегічно.

Опозиція до Юпітера: конфлікт влади й державних інтересів

Ситуацію ускладнює опозиція цього з’єднання до Юпітера, який перебуває у знаку Рака. Юпітер у Раку, за словами астрологині підіймає теми: національних інтересів, територій, безпеки, підтримки народу та легітимності рішень. Саме це створює напругу між холодною логікою контролю та влади (Козоріг) і емоційною, державницькою складовою (Рак). У таких умовах частина політичних лідерів може ухвалити сильні стратегічні рішення, тоді як інші ризикують втратити вплив через емоційні або необдумані кроки.

Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей

Найнапруженіші дні тижня

Піковим днем стане 10 січня, коли до конфігурації долучиться Місяць, коли до цієї конфігурації додасться Місяць, посилюючи опозицію між Юпітером і з’єднанням Сонця, Венери та Марса.

Напруга збережеться і 11 січня, коли Місяць у Скорпіоні формуватиме квадратури до Плутона. Це може дати відчуття нестабільності, психологічної важкості та загострити теми контролю, страхів і прихованих процесів.

Козороги – у центрі змін

Особливо значущим цей період є для Козорогів, які святкують день народження з 1 по 18 січня. Для них починається важливий рік, пов’язаний із великими особистими та професійними змінами, підвищеною відповідальністю й рішеннями, що закладатимуть фундамент на кілька років уперед. Як приклад, астрологиня, нагадує події, що відбулися на початку січня. Зокрема, у Кирила Буданова, який народився 4 січня, ключові кар’єрні зміни відбулися ще до дня народження – 2 січня. З астрологічного погляду це типовий прояв дії соляру у Козорогів, коли людина опиняється в центрі уваги та відповідальності.

Показові події у світі: хто лідер, а хто втрачає контроль

Події у Венесуелі, що відбулися нещодавно, Ксенія Базиленко розглядає як приклад цієї астрологічної тенденції. Астрологиня стверджує що у подібні періоди світ бачить показові ситуації, де стає очевидно: хто справді є лідером і тримає реальну владу, а хто ризикує її втратити. Це моменти, коли зовнішній статус більше не працює без внутрішньої сили, структури та реальної підтримки. Такі події стають маркерами глибших глобальних процесів, які ще розгортатимуться протягом року.

Висновок

Період 5-11 січня - це час перевірки влади, амбіцій і відповідальності. Для одних він відкриває можливості стратегічних проривів, для інших робить помилки надто помітними. Найближчі дні покажуть, хто здатен діяти холодно, системно й далекоглядно, а хто ризикує втратити контроль, піддаючись емоціям.

Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік

Гороскоп на тиждень

Овен: Цей тиждень може поставити вас у ситуації, де потрібно брати відповідальність і діяти по-дорослому. Можливі розмови про роботу, статус, обов’язки або рішення, які впливають на майбутнє. Хтось може чекати від вас чіткості й лідерства.

Порада: Не уникайте серйозних тем. Те, що зараз здається складним, згодом стане вашою сильною опорою.

Телець: Тиждень розширює горизонти: можуть з’явитися нові ідеї, плани, бажання щось змінити у поглядах або способі життя. Добре заходять навчання, планування подорожей, стратегічні розмови.

Порада: Думайте ширше, ніж звично. Не обмежуйте себе старими рамками – вони вже тісні.

Близнюки: Може з’явитися потреба розібратися в глибших питаннях: фінансах, довірі, спільних ресурсах або складних емоціях. Це тиждень, коли поверхневі рішення не працюють.

Порада: Краще чесно подивитися вглиб, ніж робити вигляд, що все просто. Відвертість зараз лікує.

Рак: Тиждень може бути непростим через напругу у стосунках або через власні амбіції. Є ризик поспішних рішень, різких слів або дій "на емоціях", які потім важко буде виправити.

Порада: Зупиніться перед тим, як щось доводити. Найбільша сила цього тижня — у стриманості й мудрості.

Лев: Багато уваги потребуватимуть робочі справи, режим, здоров’я, організація повсякденного життя. Можуть накопичитися дрібні задачі, які вимагають порядку.

Порада: Наведіть лад у дрібницях — і великі справи підуть легше. Не ігноруйте сигнали тіла.

Діва: Тиждень дає можливість проявити себе творчо, відчути радість, легкість, натхнення. Навіть у серйозних справах можна знайти задоволення.

Порада: Дозвольте собі трохи радості. Саме вона зараз повертає вам енергію.

Терези: Фокус зміщується на дім, сім’ю, внутрішню стабільність. Можуть виникнути розмови з близькими або потреба переглянути свої особисті межі.

Порада: Поверніться до себе. Коли всередині спокій — зовнішні рішення приходять легше.

Скорпіон: Слова цього тижня мають особливу вагу. Можливі важливі розмови, новини або рішення, які вплинуть на подальший хід подій.

Порада: Говоріть обдумано. Іноді мовчання — це теж сильна позиція.

Стрілець: Фінансові питання та тема цінностей виходять на перший план. Можливо, доведеться переглянути витрати або по-іншому подивитися на те, що для вас справді важливо.

Порада: Не поспішайте з грошовими рішеннями. Стабільність зараз важливіша за ризик.

Козоріг: Ви — в центрі уваги. Це час, коли багато чого крутиться навколо вас, особливо якщо у вас день народження в цей період. Можливі великі рішення, нові ролі, підвищена відповідальність.

Порада: Не зменшуйте свою значущість. Те, що починається зараз, закладає фундамент надовго.

Водолій: Тиждень більше про внутрішні процеси, ніж про активні дії. Може хотітися тиші, усамітнення, завершення старих справ.

Порада: Дайте собі паузу. Вона потрібна, щоб наступний крок був усвідомленим.

Риби: З’являється відчуття майбутнього: нові знайомства, ідеї, плани. Ви можете раптом зрозуміти, куди хочете рухатися далі.

Порада: Прислухайтеся до знаків і людей, які з’являються поруч. Вони не випадкові.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків