Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти

Киев • УНН

 • 92 просмотра

С 5 по 11 января 2026 года уникальная астрологическая конфигурация усиливает напряжение в мировых процессах, выводя на первый план вопросы власти и стратегических решений. Астролог Ксения Базиленко рассказала, что этот период станет переломным для Козерогов, а также проверит лидеров на зрелость и компетентность.

Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Фото: freepik

Неделя с 5 по 11 января 2026 года проходит под влиянием уникальной астрологической конфигурации, которая усиливает напряжение в мировых процессах и выводит на первый план вопросы власти, ответственности и стратегических решений. О том, для кого неделя станет переломной, а кто проведет ее без резких изменений, УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Соединение планет в Козероге

Уникальность этой конфигурации заключается в том, что планеты движутся бок о бок — от 15 до 22 градуса Козерога, почти в одном и том же градусе, полностью объединяя свою энергию. Это редкая ситуация, ведь эти планеты имеют разную скорость движения, но на этот раз они будто "идут вместе", значительно усиливая общее влияние. Именно поэтому эта конфигурация имеет особо сильный мундальный эффект. В мундальной астрологии Козерог символизирует власть, систему управления, иерархию, контроль и ответственность. В таких условиях мир входит в фазу жесткой проверки лидеров на зрелость, компетентность и способность мыслить стратегически.

Оппозиция к Юпитеру: конфликт власти и государственных интересов

Ситуацию усложняет оппозиция этого соединения к Юпитеру, который находится в знаке Рака. Юпитер в Раке, по словам астролога, поднимает темы: национальных интересов, территорий, безопасности, поддержки народа и легитимности решений. Именно это создает напряжение между холодной логикой контроля и власти (Козерог) и эмоциональной, государственной составляющей (Рак). В таких условиях часть политических лидеров может принять сильные стратегические решения, тогда как другие рискуют потерять влияние из-за эмоциональных или необдуманных шагов.

Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей18.12.25, 17:30 • 89205 просмотров

Самые напряженные дни недели

Пиковым днем станет 10 января, когда к конфигурации присоединится Луна, когда к этой конфигурации добавится Луна, усиливая оппозицию между Юпитером и соединением Солнца, Венеры и Марса.

Напряжение сохранится и 11 января, когда Луна в Скорпионе будет формировать квадратуры к Плутону. Это может дать ощущение нестабильности, психологической тяжести и обострить темы контроля, страхов и скрытых процессов.

Козероги – в центре перемен

Особенно значимым этот период является для Козерогов, которые празднуют день рождения с 1 по 18 января. Для них начинается важный год, связанный с большими личными и профессиональными изменениями, повышенной ответственностью и решениями, которые будут закладывать фундамент на несколько лет вперед. В качестве примера, астролог напоминает события, произошедшие в начале января. В частности, у Кирилла Буданова, который родился 4 января, ключевые карьерные изменения произошли еще до дня рождения – 2 января. С астрологической точки зрения это типичное проявление действия соляра у Козерогов, когда человек оказывается в центре внимания и ответственности.

Показательные события в мире: кто лидер, а кто теряет контроль

События в Венесуэле, произошедшие недавно, Ксения Базиленко рассматривает как пример этой астрологической тенденции. Астролог утверждает, что в подобные периоды мир видит показательные ситуации, где становится очевидно: кто действительно является лидером и держит реальную власть, а кто рискует ее потерять. Это моменты, когда внешний статус больше не работает без внутренней силы, структуры и реальной поддержки. Такие события становятся маркерами более глубоких глобальных процессов, которые еще будут разворачиваться в течение года.

Вывод

Период 5-11 января — это время проверки власти, амбиций и ответственности. Для одних он открывает возможности стратегических прорывов, для других делает ошибки слишком заметными. Ближайшие дни покажут, кто способен действовать холодно, системно и дальновидно, а кто рискует потерять контроль, поддаваясь эмоциям.

Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год28.12.25, 07:38 • 41710 просмотров

Гороскоп на неделю

Овен: Эта неделя может поставить вас в ситуации, где нужно брать ответственность и действовать по-взрослому. Возможны разговоры о работе, статусе, обязанностях или решениях, которые влияют на будущее. Кто-то может ждать от вас четкости и лидерства.

Совет: Не избегайте серьезных тем. То, что сейчас кажется сложным, впоследствии станет вашей сильной опорой.

Телец: Неделя расширяет горизонты: могут появиться новые идеи, планы, желание что-то изменить во взглядах или образе жизни. Хорошо заходят обучение, планирование путешествий, стратегические разговоры.

Совет: Думайте шире, чем привычно. Не ограничивайте себя старыми рамками – они уже тесны.

Близнецы: Может появиться потребность разобраться в более глубоких вопросах: финансах, доверии, общих ресурсах или сложных эмоциях. Это неделя, когда поверхностные решения не работают.

Совет: Лучше честно посмотреть вглубь, чем делать вид, что все просто. Откровенность сейчас лечит.

Рак: Неделя может быть непростой из-за напряжения в отношениях или из-за собственных амбиций. Есть риск поспешных решений, резких слов или действий "на эмоциях", которые потом трудно будет исправить.

Совет: Остановитесь перед тем, как что-то доказывать. Самая большая сила этой недели — в сдержанности и мудрости.

Лев: Много внимания потребуют рабочие дела, режим, здоровье, организация повседневной жизни. Могут накопиться мелкие задачи, которые требуют порядка.

Совет: Наведите порядок в мелочах — и большие дела пойдут легче. Не игнорируйте сигналы тела.

Дева: Неделя дает возможность проявить себя творчески, почувствовать радость, легкость, вдохновение. Даже в серьезных делах можно найти удовольствие.

Совет: Позвольте себе немного радости. Именно она сейчас возвращает вам энергию.

Весы: Фокус смещается на дом, семью, внутреннюю стабильность. Могут возникнуть разговоры с близкими или потребность пересмотреть свои личные границы.

Совет: Вернитесь к себе. Когда внутри спокойно — внешние решения приходят легче.

Скорпион: Слова этой недели имеют особый вес. Возможны важные разговоры, новости или решения, которые повлияют на дальнейший ход событий.

Совет: Говорите обдуманно. Иногда молчание — это тоже сильная позиция.

Стрелец: Финансовые вопросы и тема ценностей выходят на первый план. Возможно, придется пересмотреть расходы или по-другому посмотреть на то, что для вас действительно важно.

Совет: Не спешите с денежными решениями. Стабильность сейчас важнее риска.

Козерог: Вы — в центре внимания. Это время, когда многое крутится вокруг вас, особенно если у вас день рождения в этот период. Возможны большие решения, новые роли, повышенная ответственность.

Совет: Не уменьшайте свою значимость. То, что начинается сейчас, закладывает фундамент надолго.

Водолей: Неделя больше о внутренних процессах, чем об активных действиях. Может хотеться тишины, уединения, завершения старых дел.

Совет: Дайте себе паузу. Она нужна, чтобы следующий шаг был осознанным.

Рыбы: Появляется ощущение будущего: новые знакомства, идеи, планы. Вы можете вдруг понять, куда хотите двигаться дальше.

Совет: Прислушайтесь к знакам и людям, которые появляются рядом. Они не случайны.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.25, 17:27 • 84726 просмотров

Алла Киосак

