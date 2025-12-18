Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей

Наступний, 2026 рік, - це час змін та випробувань, а ще це рік великого потенціалу та нових можливостей. Що підготували нам планети у загальному астропрогнозі спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Світ входить у 2026 рік у стані глибокої втоми. Люди втомилися від напруги, нестабільності, постійного потоку новин і відчуття, що все змінюється занадто швидко. Водночас 2026 рік — це не лише рік випробувань. Це рік великого потенціалу, коли поруч зі складними процесами відкривається унікальний шанс оновлення, розвитку й переходу на новий рівень життя - як для людства загалом, так і для кожного з нас - пояснила астролог.

Що таке загальний гороскоп року

Загальний астрологічний прогноз демонструє загальні тенденції року, які зачіпатимуть цілі народи, держави, контенти.

Важливо пам’ятати, що у кожної людини є власна доля, власний шлях і свобода вибору. Одна й та сама енергія року може для когось стати поштовхом до зростання і реалізації, а для когось — випробуванням і внутрішнім уроком.

Загальний прогноз, за словами Ксенії Базиленко, не остаточний вирок, а орієнтир, який допомагає краще зрозуміти контекст часу й прожити його усвідомлено.

Глобальний перехід транссатурнових планет: формування нового світу XXI століття

Один із найважливіших моментів цього періоду, як пояснює астролог, полягає в тому, що усі далекі, транссатурнові планети (планети за орбітою Сатурна - Уран, Нептун та Плутон) одночасно переходять у нові знаки Зодіаку. Цей процес розпочався ще у 2025 році, і ми вже дуже гостро його відчули - почався злам старих систем, внутрішня напруга і нестабільність у світі.

Багато планет минулого року заходили в нові знаки Зодіаку, потім через ретроградні петлі поверталися назад, ніби даючи людству час усвідомити зміни й підготуватися до них - говорить астролог.

У 2026 році значна частина цих планет остаточно вийде з петель і закріпиться в нових положеннях, запускаючи незворотні процеси.

Це не якась там звичайна астрологічна фаза - тут йдеться про те, як формується новий світ XXI століття, нової свідомості, нових правил життя. Саме тому рух Урана, Нептуна, Плутона та інших планет поколінь має ключове значення для розуміння майбутнього - наголошує Ксенія Базиленко.

Кармічні вузли: шлях людства у 2026 році

З січня 2025 року і до 19 серпня 2026 року кармічні вузли перебувають на осі Риби – Діва.

Цей період навчає нас:

відпускати надмірний контроль;

не покладатися лише на суху логіку;

більше довіряти інтуїції та внутрішньому стану.

У цей період події часто розвиваються несподівано, щодня змінюючи звичну картину світу. Це навчання для нас жити "тут і зараз", спираючись на внутрішнє чуття.

Протягом 2025 року було багато невизначеності, порожніх обіцянок, таємних союзів і прихованої інформації. Ця тенденція може зберігатися до середини 2026 року, після чого ситуація поступово стає більш прозорою й зрозумілою.

Перелом станеться у другій половині 2026 року

З кінця літа 2026 року кармічні вузли перейдуть на вісь Водолій – Лев.

Для нас це означатиме:

відхід від культу власного его, персональної влади й нарцисичних лідерів;

посилення ролі командної роботи, спільнот, горизонтальної взаємодії;

переорієнтацію з «я» на «ми».

Нептун і Сатурн: духовна перебудова і відповідальність

У 2026 році Нептун остаточно перейде у знак Овна, відкриваючи новий довготривалий цикл.

Це початок активної духовної фази людства:

оновлення віри й світогляду;

формування нових духовних напрямів;

сприйняття віри як дії, а не пасивного очікування.

Сатурн, який також переходить в Овна, надасть цим процесам форму, межі та відповідальність. Він може проявлятися через жорсткі рішення, перебудову систем, соціальну напругу, але водночас саме він дозволить новим ідеям реалузватися - вважає астролог.

Вплив положення планет на природні явища та стихії

З’єднання Сатурна з Нептуном підсилює силу та вплив стихії води.

У першій половині 2026 року можливе продовження тенденцій 2025 року: підвищена ймовірність повеней, затоплень, надмірних опадів і водних катаклізмів. Це вимагає уваги до питань безпеки, екології та адаптації до нових умов.

Позитивні сторони впливу планет

Положення небесних тіл протягом 2026 року сприятимуть розвитку медицини та фармації - можливо будуть винайдені нові методи лікування. Також можуть бути відкриті нові джерела енергії, які будуть екологічнішими за вже існуючі.

Уран у Близнюках: революція свідомості, освіти й технологій

У квітні 2026 року Уран остаточно переходить у знак Близнюків на найближчі 7–8 років.

Це запустить важливі процеси:

революцію у сфері комунікацій;

стрімкий розвиток штучного інтелекту;

розвиток нових інформаційних систем та центрів обробки даних;

перебудову логістики, способів пересування і взаємодії.

Глибокої трансформації зазнає і освітня сфера. Можлива поява нових форматів онлайн-навчання, зникнення кордонів та перепон у доступі до знань та загалом поява нових можливостей навчання дітей і молоді.

"Процес повільний, але дуже потужний - він буде впливати на наше майбутнє ще багато років", - переконана астролог Ксенія Базіленко.

Плутон у Водолії: епоха спільнот і свободи

Плутон уже увійшов у знак Водолія і перебуватиме там близько 24 років. З 2026 року його вплив стає відчутнішим, а це означатиме трансформацію влади, посилення боротьби за свободу та справедливість. Крім того, авторитарні моделі співіснування людей відходитимуть у минуле, а на зміну їм посилюватимуться спільноти, колективна взаємодія.

"На початку можливі хаос, напруження і конфлікти, але головний сенс цього періоду - об’єднання людей і формування нових соціальних моделей", - пояснює Базиленко.

2026 рік — рік Місяця: народ і колективні енергії

Символічно 2026 рік проходить під впливом Місяця — планети народу, масових настроїв, землі, територій і національних інтересів. Це підсилює роль громадської думки і колективних емоцій.

Водночас, як пояснює астролог, поєднання місячної тематики з сильним акцентом на повітряних, революційних знаках може пробуджувати революційний дух, протестні настрої і призвести до загострення протистояння між народами та лідерами. У багатьох країнах можливе зростання невдоволення застарілими системами управління.

Важливо пам’ятати, що астрологія - мова ймовірностей і тенденцій, а не категоричних тверджень. Поточні планетарні конфігурації вказують на можливі ризики локальних воєнних загострень і точкових конфліктів, проте сценарій тотальної глобальної війни не виглядає панівним у статистиці планетних показників - пояснює астролог.

Головний висновок: час сили, а не страху

Світ проходить через період колосальних змін, вважає Базиленко, які розпочалися у 2025 році і триватимуть щонайменше до 2032 року. Старе руйнується не для хаосу, а для народження нового.

2026 рік вимагатиме від нас внутрішньої стійкості та духовної сили. Ми маємо бути готовими змінюватися та об'єднуватися з іншими.