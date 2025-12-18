$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
15:30 • 556 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 2282 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 4890 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 13553 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 19824 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 9438 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 15156 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 16112 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14926 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22633 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 14411 перегляди
армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18 грудня, 05:44 • 11928 перегляди
Долар різко зріс, а євро відійшов від історичного рекорду: курс валют на 18 грудня18 грудня, 06:00 • 11412 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 23058 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 16358 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 536 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 1874 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 19801 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 16538 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 54471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 16539 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25411 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24821 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31685 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 37069 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
IRIS-T
Facebook

Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко представила загальний астропрогноз на 2026 рік, який стане часом змін та випробувань, а також великого потенціалу. Вона зазначила, що світ входить у 2026 рік у стані глибокої втоми, але це також унікальний шанс для оновлення та розвитку.

Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей

Наступний, 2026 рік, - це час змін та випробувань, а ще це рік великого потенціалу та нових можливостей. Що підготували нам планети у загальному астропрогнозі спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко

Світ входить у 2026 рік у стані глибокої втоми. Люди втомилися від напруги, нестабільності, постійного потоку новин і відчуття, що все змінюється занадто швидко. Водночас 2026 рік — це не лише рік випробувань. Це рік великого потенціалу, коли поруч зі складними процесами відкривається унікальний шанс оновлення, розвитку й переходу на новий рівень життя - як для людства загалом, так і для кожного з нас 

- пояснила астролог. 

Що таке загальний гороскоп року

Загальний астрологічний прогноз демонструє загальні тенденції року, які зачіпатимуть цілі народи, держави, контенти. 

Важливо пам’ятати, що у кожної людини є власна доля, власний шлях і свобода вибору. Одна й та сама енергія року може для когось стати поштовхом до зростання і реалізації, а для когось — випробуванням і внутрішнім уроком.

Загальний прогноз, за словами Ксенії Базиленко, не остаточний вирок, а орієнтир, який допомагає краще зрозуміти контекст часу й прожити його усвідомлено.

Глобальний перехід транссатурнових планет: формування нового світу XXI століття

Один із найважливіших моментів цього періоду, як пояснює астролог, полягає в тому, що усі далекі, транссатурнові планети (планети за орбітою Сатурна - Уран, Нептун та Плутон) одночасно переходять у нові знаки Зодіаку. Цей процес розпочався ще у 2025 році, і ми вже дуже гостро його відчули - почався злам старих систем, внутрішня напруга і нестабільність у світі.

Багато планет минулого року заходили в нові знаки Зодіаку, потім через ретроградні петлі поверталися назад, ніби даючи людству час усвідомити зміни й підготуватися до них 

- говорить астролог. 

 У 2026 році значна частина цих планет остаточно вийде з петель і закріпиться в нових положеннях, запускаючи незворотні процеси.

Це не якась там звичайна астрологічна фаза - тут йдеться про те, як формується новий світ XXI століття, нової свідомості, нових правил життя. Саме тому рух Урана, Нептуна, Плутона та інших планет поколінь має ключове значення для розуміння майбутнього 

- наголошує Ксенія Базиленко. 

Кармічні вузли: шлях людства у 2026 році

З січня 2025 року і до 19 серпня 2026 року кармічні вузли перебувають на осі Риби – Діва.

Цей період навчає нас:

  • відпускати надмірний контроль;
    • не покладатися лише на суху логіку;
      • більше довіряти інтуїції та внутрішньому стану.

        У цей період події часто розвиваються несподівано, щодня змінюючи звичну картину світу. Це навчання для нас  жити "тут і зараз", спираючись на внутрішнє чуття.

        Протягом 2025 року було багато невизначеності, порожніх обіцянок, таємних союзів і прихованої інформації. Ця тенденція може зберігатися до середини 2026 року, після чого ситуація поступово стає більш прозорою й зрозумілою.

        Перелом станеться у другій половині 2026 року

        З кінця літа 2026 року кармічні вузли перейдуть на вісь Водолій – Лев.

        Для нас це означатиме:

        • відхід від культу власного его, персональної влади й нарцисичних лідерів;
          • посилення ролі командної роботи, спільнот, горизонтальної взаємодії;
            • переорієнтацію з «я» на «ми».

              Нептун і Сатурн: духовна перебудова і відповідальність

              У 2026 році Нептун остаточно перейде у знак Овна, відкриваючи новий довготривалий цикл.

              Це початок активної духовної фази людства:

              • оновлення віри й світогляду;
                • формування нових духовних напрямів;
                  • сприйняття віри як дії, а не пасивного очікування.

                    Сатурн, який також переходить в Овна, надасть цим процесам форму, межі та відповідальність. Він може проявлятися через жорсткі рішення, перебудову систем, соціальну напругу, але водночас саме він дозволить новим ідеям реалузватися 

                    - вважає астролог. 

                    Вплив положення планет на природні явища та стихії 

                    З’єднання Сатурна з Нептуном підсилює силу та вплив стихії води.

                    У першій половині 2026 року можливе продовження тенденцій 2025 року: підвищена ймовірність повеней, затоплень, надмірних опадів і водних катаклізмів. Це вимагає уваги до питань безпеки, екології та адаптації до нових умов.

                    Позитивні сторони впливу планет 

                    Положення небесних тіл протягом 2026 року сприятимуть розвитку медицини та фармації - можливо будуть винайдені нові методи лікування. Також можуть бути відкриті нові джерела енергії, які будуть екологічнішими за вже існуючі. 

                    Уран у Близнюках: революція свідомості, освіти й технологій

                    У квітні 2026 року Уран остаточно переходить у знак Близнюків на найближчі 7–8 років.

                    Це запустить важливі процеси:

                    • революцію у сфері комунікацій;
                      • стрімкий розвиток штучного інтелекту;
                        • розвиток нових інформаційних систем та центрів обробки даних;
                          • перебудову логістики, способів пересування і взаємодії.

                            Глибокої трансформації зазнає і освітня сфера. Можлива поява нових форматів онлайн-навчання, зникнення кордонів та перепон у доступі до знань та загалом поява нових можливостей навчання дітей і молоді.

                            "Процес повільний, але дуже потужний - він буде впливати на наше майбутнє ще багато років", - переконана астролог Ксенія Базіленко. 

                            Плутон у Водолії: епоха спільнот і свободи

                            Плутон уже увійшов у знак Водолія і перебуватиме там близько 24 років. З 2026 року його вплив стає відчутнішим, а це означатиме трансформацію влади, посилення боротьби за свободу та справедливість. Крім того, авторитарні моделі співіснування людей відходитимуть у минуле, а на зміну їм посилюватимуться спільноти, колективна взаємодія. 

                            "На початку можливі хаос, напруження і конфлікти, але головний сенс цього періоду - об’єднання людей і формування нових соціальних моделей", - пояснює Базиленко. 

                            2026 рік — рік Місяця: народ і колективні енергії

                            Символічно 2026 рік проходить під впливом Місяця — планети народу, масових настроїв, землі, територій і національних інтересів. Це підсилює роль громадської думки і колективних емоцій.

                            Водночас, як пояснює астролог, поєднання місячної тематики з сильним акцентом на повітряних, революційних знаках може пробуджувати революційний дух, протестні настрої і призвести до загострення протистояння між народами та лідерами. У багатьох країнах можливе зростання невдоволення застарілими системами управління.

                            Важливо пам’ятати, що астрологія - мова ймовірностей і тенденцій, а не категоричних тверджень. Поточні планетарні конфігурації вказують на можливі ризики локальних воєнних загострень і точкових конфліктів, проте сценарій тотальної глобальної війни не виглядає панівним у статистиці планетних показників 

                            - пояснює астролог. 

                            Головний висновок: час сили, а не страху

                            Світ проходить через період колосальних змін, вважає Базиленко, які розпочалися у 2025 році і триватимуть щонайменше до 2032 року. Старе руйнується не для хаосу, а для народження нового.

                            2026 рік вимагатиме від нас внутрішньої стійкості та духовної сили. Ми маємо бути готовими змінюватися та об'єднуватися з іншими. 

                            Це час великих можливостей, особливо для молодих людей і тих, хто не боїться майбутнього. Світ справді змінюється - і кожен із нас має шанс знайти в ньому своє місце, свій ресурс і свій шлях 

                            - підсумувала астролог. 

                            Лілія Подоляк

                            СуспільствоПублікації
                            Новий рік
                            Техніка
                            Енергетика
                            Тренд
                            Сутички