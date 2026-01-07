Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів України заборонив відключати закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Telegram Юлії Свириденко.

Деталі

Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання - написала Свириденко.

Вона зазначила, що це закріплено у рішенні Уряду щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду - заявила Свириденко.

З огляду на події у Львові органи контролю, у тому числі Державна інспекція енергетичного нагляду, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, додала прем’єр-міністр.

Нагадаємо

Міський голова Львова Андрій Садовий 7 січня повідомив, що у місті з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла.

Згодом стало відомо, що у Львові було відновлено подачу електроенергії на частині об'єктів критичної інфраструктури.

Також УНН повідомляв, що у місті Славутич Київської області повністю відновили електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.