Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 838 перегляди

З огляду на події у Львові відповідні органи проведуть перевірки фактів можливих порушень рішення Уряду.

Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів України заборонив відключати закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Telegram Юлії Свириденко.

Деталі

Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання

- написала Свириденко.

Вона зазначила, що це закріплено у рішенні Уряду щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду

 - заявила Свириденко.

З огляду на події у Львові органи контролю, у тому числі Державна інспекція енергетичного нагляду, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, додала прем’єр-міністр.

Нагадаємо

Міський голова Львова Андрій Садовий 7 січня повідомив, що у місті з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла.

Згодом стало відомо, що у Львові було відновлено подачу електроенергії на частині об'єктів критичної інфраструктури.

Також УНН повідомляв, що у місті Славутич Київської області повністю відновили електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітикаЗдоров'я
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Юлія Свириденко
Андрій Садовий
Львів