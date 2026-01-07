Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА
Київ • УНН
Місто Славутич повністю відновило електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.
Славутичу повернули електропостачання після атаки рф, яка сталася у ніч на 5 січня і залишила місто знеструмленим, повідомив у середу, 7 січня, голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Славутич зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей знову заживлені
З його слів, енергетики, рятівники, комунальники і місцева влада працювали "безперервно, у складних умовах, щоб якомога швидше повернути світло в родини".
