Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА

Славутичу повернули електропостачання після атаки рф, яка сталася у ніч на 5 січня і залишила місто знеструмленим, повідомив у середу, 7 січня, голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Славутич зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей знову заживлені - повідомив Калашник.

З його слів, енергетики, рятівники, комунальники і місцева влада працювали "безперервно, у складних умовах, щоб якомога швидше повернути світло в родини".

Нові атаки рф залишили без світла частину жителів у двох областях, аварійні відключення у кількох регіонах - Міненерго