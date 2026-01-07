Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 14289 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 28689 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 104769 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 167547 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 67303 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 82041 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 63499 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84758 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 161624 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64394 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
97%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц6 січня, 20:57 • 4884 перегляди
Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників6 січня, 21:59 • 5816 перегляди
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 5346 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 9742 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 8786 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 38940 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 76170 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 161635 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 104454 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 161487 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 19278 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 39621 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 83367 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 75779 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 70609 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Saab JAS 39 Gripen
AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Місто Славутич повністю відновило електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.

Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА

Славутичу повернули електропостачання після атаки рф, яка сталася у ніч на 5 січня і залишила місто знеструмленим, повідомив у середу, 7 січня, голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Славутич зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей знову заживлені

- повідомив Калашник.

З його слів, енергетики, рятівники, комунальники і місцева влада працювали "безперервно, у складних умовах, щоб якомога швидше повернути світло в родини".

Нові атаки рф залишили без світла частину жителів у двох областях, аварійні відключення у кількох регіонах - Міненерго06.01.26, 10:59 • 4796 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область