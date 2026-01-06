Нові атаки рф залишили без світла частину жителів у двох областях, аварійні відключення у кількох регіонах - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок нових атак рф знеструмлено споживачів у Харківській та Донецькій областях. Тривають відновлювальні роботи в Славутичі та на Одещині після російських ударів по енергетиці.
На ранок через нові атаки рф є знеструмлення у двох областях, у Славутичі та на Одещині тривають відновлювальні роботи після російських ударів по енергетиці, у низці областей аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Протягом доби ворог продовжував атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів. Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Донецькій областях. На Чернігівщині, зокрема у місті Славутич, тривають роботи з відновлення електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Як вказали в Укренерго", "ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині".
"В Одеській області після попередніх масованих атак продовжуються відновлювальні роботи. Відновлення триває всюди, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили у Міненерго.
Графіки та аварійні відключення
"Для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень. По всій країні продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу", - повідомили у Міненерго.
"Через наслідки попередніх обстрілів – у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - уточнили в Укренерго.
"У зв’язку з похолоданням та зростанням споживання зберігається необхідність в раціональному використанні електроенергії. Ощадливе споживання допомагає знизити навантаження на систему", - закликали у Міненерго.
Аварійні відключення світла ввели в низці областей, Славутич частково з електрикою06.01.26, 10:17 • 954 перегляди