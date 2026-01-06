$42.420.13
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
5 січня, 19:29 • 14531 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
5 січня, 14:42 • 40078 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
5 січня, 14:05 • 72649 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 42694 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 44428 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 44879 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
5 січня, 09:07 • 110565 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71501 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96910 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Нові атаки рф залишили без світла частину жителів у двох областях, аварійні відключення у кількох регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Внаслідок нових атак рф знеструмлено споживачів у Харківській та Донецькій областях. Тривають відновлювальні роботи в Славутичі та на Одещині після російських ударів по енергетиці.

Нові атаки рф залишили без світла частину жителів у двох областях, аварійні відключення у кількох регіонах - Міненерго

На ранок через нові атаки рф є знеструмлення у двох областях, у Славутичі та на Одещині тривають відновлювальні роботи після російських ударів по енергетиці, у низці областей аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Протягом доби ворог продовжував атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів. Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Донецькій областях. На Чернігівщині, зокрема у місті Славутич, тривають роботи з відновлення електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Як вказали в Укренерго", "ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині".

"В Одеській області після попередніх масованих атак продовжуються відновлювальні роботи. Відновлення триває всюди, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

"Для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень. По всій країні продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу", - повідомили у Міненерго.

"Через наслідки попередніх обстрілів – у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - уточнили в Укренерго.

"У зв’язку з похолоданням та зростанням споживання зберігається необхідність в раціональному використанні електроенергії. Ощадливе споживання допомагає знизити навантаження на систему", - закликали у Міненерго.

Юлія Шрамко

Суспільство Війна в Україні
