Новые атаки РФ оставили без света часть жителей в двух областях, аварийные отключения в нескольких регионах - Минэнерго
Киев • УНН
В результате новых атак РФ обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Продолжаются восстановительные работы в Славутиче и Одесской области после российских ударов по энергетике.
На утро из-за новых атак РФ есть обесточивания в двух областях, в Славутиче и Одесской области продолжаются восстановительные работы после российских ударов по энергетике, в ряде областей аварийные отключения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Вражеские обстрелы
"В течение суток враг продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов. По состоянию на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Донецкой областях. На Черниговщине, в частности в городе Славутич, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Как указали в Укрэнерго", "еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич на Черниговщине".
"В Одесской области после предыдущих массированных атак продолжаются восстановительные работы. Восстановление продолжается везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отметили в Минэнерго.
Графики и аварийные отключения
"Для стабилизации работы энергосистемы в нескольких регионах введены графики аварийных отключений. По всей стране продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса", - сообщили в Минэнерго.
"Из-за последствий предыдущих обстрелов – в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - уточнили в Укрэнерго.
"В связи с похолоданием и ростом потребления сохраняется необходимость в рациональном использовании электроэнергии. Экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в Минэнерго.
