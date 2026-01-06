Новые атаки РФ оставили без света часть жителей в двух областях, аварийные отключения в нескольких регионах - Минэнерго

$42.420.13
49.510.07
ukenru
08:46 • 396 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 14332 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 39787 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 72135 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 42440 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 44240 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 44782 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 110324 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71471 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96875 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР5 января, 23:55 • 7792 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 11502 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 8222 просмотра
Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле6 января, 00:31 • 3638 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 9450 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 21933 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 72135 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 46033 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 110324 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 166486 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Япония
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 13867 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 59489 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 53734 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 50026 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 58046 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Отопление

Новые атаки РФ оставили без света часть жителей в двух областях, аварийные отключения в нескольких регионах - Минэнерго

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате новых атак РФ обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Продолжаются восстановительные работы в Славутиче и Одесской области после российских ударов по энергетике.

Новые атаки РФ оставили без света часть жителей в двух областях, аварийные отключения в нескольких регионах - Минэнерго

На утро из-за новых атак РФ есть обесточивания в двух областях, в Славутиче и Одесской области продолжаются восстановительные работы после российских ударов по энергетике, в ряде областей аварийные отключения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"В течение суток враг продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов. По состоянию на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Донецкой областях. На Черниговщине, в частности в городе Славутич, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Как указали в Укрэнерго", "еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич на Черниговщине".

"В Одесской области после предыдущих массированных атак продолжаются восстановительные работы. Восстановление продолжается везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"Для стабилизации работы энергосистемы в нескольких регионах введены графики аварийных отключений. По всей стране продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса", - сообщили в Минэнерго.

"Из-за последствий предыдущих обстрелов – в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - уточнили в Укрэнерго.

"В связи с похолоданием и ростом потребления сохраняется необходимость в рациональном использовании электроэнергии. Экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в Минэнерго.

Аварийные отключения света ввели в ряде областей, Славутич частично с электричеством06.01.26, 10:17 • 884 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго