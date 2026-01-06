Аварийные отключения света ввели в ряде областей, Славутич частично с электричеством
Киев • УНН
Утром 6 января в Сумской, Полтавской и Харьковской областях введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергосистемы. Славутич в Киевской области частично запитан после атаки РФ, графики отключений не действуют.
В ряде областей Украины утром 6 января ввели аварийные отключения электроэнергии, Славутич частично со светом после атаки РФ, сообщили в местных облэнерго и местные власти, пишет УНН.
Сумщина
"По указанию НЭК "Укрэнерго", в 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ", - сообщили в Сумыоблэнерго.
Полтавщина
"В области применено ГАО! 6 января получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 5 очередей", - указали в Полтаваоблэнерго.
Харьковщина
"В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в Харьковоблэнерго.
Славутич
Славутич, как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, частично со светом после атаки РФ, на фоне того, как продолжают восстановление объектов энергетики, но "графики отключений электроэнергии не действуют".
"Славутич. Продолжаем восстанавливать энергетические объекты, поврежденные врагом. По состоянию на утро бытовые клиенты частично запитаны. Графики отключений электроэнергии не действуют. Вся критическая инфраструктура переведена на резервные источники. Водоснабжение и теплоснабжение людям обеспечены. Магазины, аптеки, АЗС и учреждения социальной сферы работают благодаря генераторам и батареям. Пункты несокрушимости функционируют, дополнительно развернуты палатки ГСЧС. Связь и интернет в городе есть", - написал Калашник в Telegram.
