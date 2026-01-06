Аварійні відключення світла ввели в низці областей, Славутич частково з електрикою
Київ • УНН
Вранці 6 січня у Сумській, Полтавській та Харківській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергосистеми. Славутич на Київщині частково заживлений після атаки рф, графіки відключень не діють.
У низці областей України вранці 6 січня запровадили аварійні відключення електроенергії, Славутич частково зі світлом після атаки рф, повідомили у місцевих обленерго та місцева влада, пише УНН.
Сумщина
"За вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії рф", - повідомили в Сумиобленерго.
Полтавщина
"В області застосовано ГАВ! 6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - вказали у Полтаваобленерго.
Харківщина
"У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили у Харківобленерго.
Славутич
Славутич, як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, частково зі світлом після атаки рф, на тлі того, як продовжують відновлення об'єктів енергетики, але "графіки відключень електроенергії не діють".
"Славутич. Продовжуємо відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені ворогом. Станом на ранок побутові клієнти частково заживлені. Графіки відключень електроенергії не діють. Уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Водопостачання та теплопостачання людям забезпечені. Магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам та батареям. Пункти незламності функціонують, додатково розгорнуто намети ДСНС. Зв’язок та інтернет у місті є", - написав Калашник у Telegram.
