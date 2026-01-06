Аварійні відключення світла ввели в низці областей, Славутич частково з електрикою

$42.420.13
49.510.07
ukenru
08:46 • 412 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 14343 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 39796 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 72148 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 42448 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 44243 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 44783 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 110329 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71472 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96876 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 7792 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 11502 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 8222 перегляди
Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі6 січня, 00:31 • 3638 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 9448 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 21949 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 72179 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 46047 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 110341 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 166498 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 13869 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 59492 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 53738 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 50031 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 58051 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Опалення

Аварійні відключення світла ввели в низці областей, Славутич частково з електрикою

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Вранці 6 січня у Сумській, Полтавській та Харківській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергосистеми. Славутич на Київщині частково заживлений після атаки рф, графіки відключень не діють.

Аварійні відключення світла ввели в низці областей, Славутич частково з електрикою

У низці областей України вранці 6 січня запровадили аварійні відключення електроенергії, Славутич частково зі світлом після атаки рф, повідомили у місцевих обленерго та місцева влада, пише УНН.

Сумщина

"За вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії рф", - повідомили в Сумиобленерго.

Полтавщина

"В області застосовано ГАВ! 6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - вказали у Полтаваобленерго.

Харківщина

"У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили у Харківобленерго.

Славутич

Славутич, як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, частково зі світлом після атаки рф, на тлі того, як продовжують відновлення об'єктів енергетики, але "графіки відключень електроенергії не діють".

"Славутич. Продовжуємо відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені ворогом. Станом на ранок побутові клієнти частково заживлені. Графіки відключень електроенергії не діють. Уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Водопостачання та теплопостачання людям забезпечені. Магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам та батареям. Пункти незламності функціонують, додатково розгорнуто намети ДСНС. Зв’язок та інтернет у місті є", - написав Калашник у Telegram.

Нічна атака рф знеструмила Славутич, частина жителів без світла у ще трьох областях - Міненерго05.01.26, 10:01 • 4682 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Аптека
Електроенергія
Сумська область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Укренерго
Україна
Харків