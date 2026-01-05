Нічна атака рф знеструмила Славутич, частина жителів без світла у ще трьох областях - Міненерго

рф уночі атакувала енергетику у низці регіонів в Україні, у тому числі по одному з генеруючих об'єктів у Донецькій області, на ранок повністю знеструмлене місто Славутич, без світла жителі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях, графіки тривають, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України. Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області

Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт, як зазначається, бригада АТ "Харківобленерго" потрапила під атаку ворожого БПЛА. "Постраждалих немає", - вказали у міністерстві.

"Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована", - зазначили в Міненерго.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами", - повідомили у відомстві.

Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості