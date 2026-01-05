$42.290.12
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ночная атака рф обесточила Славутич, часть жителей без света еще в трех областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В результате ночной атаки рф на энергоинфраструктуру Украины обесточен Славутич, а также потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Зафиксирован удар по генерирующему объекту в Донецкой области, продолжаются графики отключений.

Ночная атака рф обесточила Славутич, часть жителей без света еще в трех областях - Минэнерго

рф ночью атаковала энергетику в ряде регионов Украины, в том числе по одному из генерирующих объектов в Донецкой области, на утро полностью обесточен город Славутич, без света жители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях, графики продолжаются, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Этой ночью враг совершил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. По состоянию на утро есть обесточенные потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Во время выполнения аварийно-восстановительных работ, как отмечается, бригада АО "Харьковоблэнерго" попала под атаку вражеского БПЛА. "Пострадавших нет", - указали в министерстве.

"В целом за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация сложная, но контролируемая", - отметили в Минэнерго.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными обстрелами", - сообщили в ведомстве.

Графики и импорт

Для балансирования энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются ограничения потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности

- указали в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Украина