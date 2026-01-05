Ночная атака рф обесточила Славутич, часть жителей без света еще в трех областях - Минэнерго

рф ночью атаковала энергетику в ряде регионов Украины, в том числе по одному из генерирующих объектов в Донецкой области, на утро полностью обесточен город Славутич, без света жители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях, графики продолжаются, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Этой ночью враг совершил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. По состоянию на утро есть обесточенные потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Во время выполнения аварийно-восстановительных работ, как отмечается, бригада АО "Харьковоблэнерго" попала под атаку вражеского БПЛА. "Пострадавших нет", - указали в министерстве.

"В целом за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация сложная, но контролируемая", - отметили в Минэнерго.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными обстрелами", - сообщили в ведомстве.

Графики и импорт