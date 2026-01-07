Славутич полностью со светом через два дня после атаки рф - ОВА

Славутичу вернули электроснабжение после атаки рф, которая произошла в ночь на 5 января и оставила город обесточенным, сообщил в среду, 7 января, глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Славутич со светом. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей снова запитаны - сообщил Калашник.

По его словам, энергетики, спасатели, коммунальщики и местные власти работали "непрерывно, в сложных условиях, чтобы как можно скорее вернуть свет в семьи".

