Славутич полностью со светом через два дня после атаки рф - ОВА
Киев • УНН
Город Славутич полностью восстановил электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.
Славутичу вернули электроснабжение после атаки рф, которая произошла в ночь на 5 января и оставила город обесточенным, сообщил в среду, 7 января, глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Славутич со светом. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей снова запитаны
По его словам, энергетики, спасатели, коммунальщики и местные власти работали "непрерывно, в сложных условиях, чтобы как можно скорее вернуть свет в семьи".
Новые атаки рф оставили без света часть жителей в двух областях, аварийные отключения в нескольких регионах - Минэнерго06.01.26, 10:59 • 4808 просмотров