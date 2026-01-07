Славутич полностью со светом через два дня после атаки рф - ОВА

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 января, 19:00 • 14424 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 28999 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 105418 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 168596 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 67547 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 82192 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 63614 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84832 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 161880 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64458 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
97%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны - Мерц6 января, 20:57 • 5096 просмотра
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников6 января, 21:59 • 6018 просмотра
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 5548 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 10029 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 9290 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 39140 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 76376 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 161886 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 104652 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 161673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 19381 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 39724 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 83467 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 75877 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 70704 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
9К720 Искандер
Шахед-136
Социальная сеть

Славутич полностью со светом через два дня после атаки рф - ОВА

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Город Славутич полностью восстановил электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.

Славутич полностью со светом через два дня после атаки рф - ОВА

Славутичу вернули электроснабжение после атаки рф, которая произошла в ночь на 5 января и оставила город обесточенным, сообщил в среду, 7 января, глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Славутич со светом. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей снова запитаны

- сообщил Калашник.

По его словам, энергетики, спасатели, коммунальщики и местные власти работали "непрерывно, в сложных условиях, чтобы как можно скорее вернуть свет в семьи".

Новые атаки рф оставили без света часть жителей в двух областях, аварийные отключения в нескольких регионах - Минэнерго06.01.26, 10:59 • 4808 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область