Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 1782 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 21834 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 45198 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 129024 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 201378 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 79480 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 88549 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 67933 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86457 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Учитывая события во Львове, соответствующие органы проведут проверки фактов возможных нарушений решения Правительства.

Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров Украины запретил отключать учреждения здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Юлии Свириденко.

Детали

Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения

- написала Свириденко.

Она отметила, что это закреплено в решении Правительства относительно мер по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства

 - заявила Свириденко.

Учитывая события во Львове, органы контроля, в том числе Государственная инспекция энергетического надзора, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, добавила премьер-министр.

Напомним

Мэр Львова Андрей Садовый 7 января сообщил, что в городе с ночи от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт после перевода на общие графики отключений света.

Впоследствии стало известно, что во Львове была восстановлена подача электроэнергии на части объектов критической инфраструктуры.

Также УНН сообщал, что в городе Славутич Киевской области полностью восстановили электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитикаЗдоровье
