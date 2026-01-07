Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров Украины запретил отключать учреждения здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Юлии Свириденко.

Детали

Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения - написала Свириденко.

Она отметила, что это закреплено в решении Правительства относительно мер по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства - заявила Свириденко.

Учитывая события во Львове, органы контроля, в том числе Государственная инспекция энергетического надзора, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, добавила премьер-министр.

Напомним

Мэр Львова Андрей Садовый 7 января сообщил, что в городе с ночи от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт после перевода на общие графики отключений света.

Впоследствии стало известно, что во Львове была восстановлена подача электроэнергии на части объектов критической инфраструктуры.

Также УНН сообщал, что в городе Славутич Киевской области полностью восстановили электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.