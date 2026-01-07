У Львові повертають електрику на критичну інфраструктуру після нічного відключення - мер

$42.560.14
6 січня, 19:00 • 20702 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 43171 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 125854 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 197152 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 77866 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 87706 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 67331 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 86206 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 173327 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65552 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі "руського міра": у МОН анонсували перевірку
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 173353 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 171719 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

У Львові повертають електрику на критичну інфраструктуру після нічного відключення - мер

Київ • УНН

 • 804 перегляди

У Львові відновлено подачу електроенергії на частині об'єктів критичної інфраструктури після нічного відключення лікарень та електротранспорту. Мер Андрій Садовий повідомив про розмову з Прем'єр-міністром та міністрами, зазначивши, що проблему виправляють.

У Львові повертають електрику на критичну інфраструктуру після нічного відключення - мер

У Львові по частині об'єктів критичної інфраструктури відновлено подачу електроенергії після того, як з ночі було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт, повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у середу, пише УНН.

Зранку мав розмову з пані Прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни

- написав Садовий.

З його слів, "проблему почули і її вже виправляють".

Нагадаємо 

Садовий вранці 7 січня повідомив, що у Львові з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла. Тобто, зазначили у міськраді, об’єкти, що раніше мали статус критичних, почали підпадати під планові та аварійні відключення.

Юлія Шрамко

Суспільство
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Андрій Садовий
Львів