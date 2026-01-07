У Львові повертають електрику на критичну інфраструктуру після нічного відключення - мер

У Львові по частині об'єктів критичної інфраструктури відновлено подачу електроенергії після того, як з ночі було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт, повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у середу, пише УНН.

Зранку мав розмову з пані Прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни - написав Садовий.

З його слів, "проблему почули і її вже виправляють".

Нагадаємо

Садовий вранці 7 січня повідомив, що у Львові з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла. Тобто, зазначили у міськраді, об’єкти, що раніше мали статус критичних, почали підпадати під планові та аварійні відключення.