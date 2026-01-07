У Львові повертають електрику на критичну інфраструктуру після нічного відключення - мер
Київ • УНН
У Львові відновлено подачу електроенергії на частині об'єктів критичної інфраструктури після нічного відключення лікарень та електротранспорту. Мер Андрій Садовий повідомив про розмову з Прем'єр-міністром та міністрами, зазначивши, що проблему виправляють.
У Львові по частині об'єктів критичної інфраструктури відновлено подачу електроенергії після того, як з ночі було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт, повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у середу, пише УНН.
Зранку мав розмову з пані Прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни
З його слів, "проблему почули і її вже виправляють".
Нагадаємо
Садовий вранці 7 січня повідомив, що у Львові з ночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт після переведення на загальні графіки відключень світла. Тобто, зазначили у міськраді, об’єкти, що раніше мали статус критичних, почали підпадати під планові та аварійні відключення.