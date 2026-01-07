Во Львове возвращают электричество на критическую инфраструктуру после ночного отключения - мэр
Киев • УНН
Во Львове возобновлена подача электроэнергии на части объектов критической инфраструктуры после ночного отключения больниц и электротранспорта. Мэр Андрей Садовый сообщил о разговоре с Премьер-министром и министрами, отметив, что проблему исправляют.
Во Львове на части объектов критической инфраструктуры возобновлена подача электроэнергии после того, как с ночи были отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram в среду, пишет УНН.
Утром имел разговор с госпожой Премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения. По состоянию на сейчас подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры возобновлена. Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны
По его словам, "проблему услышали и ее уже исправляют".
Напомним
Садовый утром 7 января сообщил, что во Львове с ночи от электроэнергии были отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт после перевода на общие графики отключений света. То есть, отметили в горсовете, объекты, ранее имевшие статус критических, начали подпадать под плановые и аварийные отключения.