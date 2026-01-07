Во Львове возвращают электричество на критическую инфраструктуру после ночного отключения - мэр

$42.560.14
49.800.29
ukenru
09:26 • 1224 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 2092 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 22037 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 45576 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 129605 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 202129 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 79783 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 88693 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 68040 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86494 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
100%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 15538 просмотра
Коваленко: Украина станет главным гарантом стабильности Европы7 января, 01:51 • 4702 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 18634 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 23714 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 13189 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 52034 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 89472 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 175860 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 117523 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 173951 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Венесуэла
Иран
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 28422 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 48334 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 91553 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 83612 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 78370 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат
Золото

Во Львове возвращают электричество на критическую инфраструктуру после ночного отключения - мэр

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Во Львове возобновлена подача электроэнергии на части объектов критической инфраструктуры после ночного отключения больниц и электротранспорта. Мэр Андрей Садовый сообщил о разговоре с Премьер-министром и министрами, отметив, что проблему исправляют.

Во Львове возвращают электричество на критическую инфраструктуру после ночного отключения - мэр

Во Львове на части объектов критической инфраструктуры возобновлена подача электроэнергии после того, как с ночи были отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram в среду, пишет УНН.

Утром имел разговор с госпожой Премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения. По состоянию на сейчас подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры возобновлена. Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны

- написал Садовый.

По его словам, "проблему услышали и ее уже исправляют".

Напомним

Садовый утром 7 января сообщил, что во Львове с ночи от электроэнергии были отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт после перевода на общие графики отключений света. То есть, отметили в горсовете, объекты, ранее имевшие статус критических, начали подпадать под плановые и аварийные отключения.

Юлия Шрамко

Общество
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Андрей Садовый
Львов