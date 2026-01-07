$42.420.13
6 січня, 19:00 • 14775 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 29744 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 106713 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 170595 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 68027 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 82476 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 63806 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84941 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 162394 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64547 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Львові з ночі 6-7 січня від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Це сталося через зміну урядом підходу до визначення критичності підприємств.

Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін

У Львові з ночі 6-7 січня від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Андрій Садового.

Деталі

Як зазначив Садовий, це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Іншими словами, тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за звичайними графіками відключень.

Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком. З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку

- написав міський голова.

Він додав, що міська влада екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Нагадаємо

У місті Славутич Київської області повністю відновили електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.

Євген Устименко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Андрій Садовий
Львів