Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін

У Львові з ночі 6-7 січня від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Андрій Садового.

Деталі

Як зазначив Садовий, це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Іншими словами, тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за звичайними графіками відключень.

Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком. З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку - написав міський голова.

Він додав, що міська влада екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Нагадаємо

У місті Славутич Київської області повністю відновили електропостачання після російської атаки в ніч на 5 січня. Енергетики та комунальники працювали безперервно для відновлення.