6 января, 19:00 • 14682 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 29552 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 106420 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 170188 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 67895 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 82408 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 63758 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84914 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 162278 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64527 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 162287 просмотра
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Во Львове с ночи 6-7 января от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за изменения правительством подхода к определению критичности предприятий.

Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин

Во Львове с ночи 6-7 января от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

Детали

Как отметил Садовый, это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Иными словами, теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по обычным графикам отключений.

Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику. С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку

- написал городской голова.

Он добавил, что городские власти экстренно планируют альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

Напомним

В городе Славутич Киевской области полностью восстановили электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.

Евгений Устименко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Андрей Садовый
Львов