Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин

Во Львове с ночи 6-7 января от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

Детали

Как отметил Садовый, это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Иными словами, теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по обычным графикам отключений.

Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику. С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку - написал городской голова.

Он добавил, что городские власти экстренно планируют альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

Напомним

В городе Славутич Киевской области полностью восстановили электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.