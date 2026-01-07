Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин
Во Львове с ночи 6-7 января от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за изменения правительством подхода к определению критичности предприятий.
Как отметил Садовый, это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Иными словами, теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по обычным графикам отключений.
Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику. С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку
Он добавил, что городские власти экстренно планируют альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.
В городе Славутич Киевской области полностью восстановили электроснабжение после российской атаки в ночь на 5 января. Энергетики и коммунальщики работали непрерывно для восстановления.