Сибіга: Україна розглянула звернення Гани щодо громадянина, захопленого як найманця рф
Київ • УНН
Україна взяла до уваги звернення Гани щодо повернення її громадянина, захопленого як російського найманця, та запросила міністра закордонних справ Гани відвідати Україну в лютому. Ганським дипломатам буде надано доступ до військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Україна взяла до уваги звернення Гани щодо повернення її громадянина, захопленого в зоні бойових дій як російського найманця, та запросила міністра закордонних справ цієї країни відвідати Україну в лютому. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.
Деталі
"Ми взяли до уваги занепокоєння та прохання Гани щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця. Я повторюю своє запрошення міністру закордонних справ Гани @S_OkudzetoAblak відвідати Україну в лютому 2026 року", - написав він у соцмережі Х у середу.
Сибіга наголосив, що ганським дипломатам нададуть доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і Україна готова обговорити це питання предметно.
"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", - підкреслив він.
У Гані заарештували самопроголошеного пророка за фейкове передбачення кінця світу01.01.26, 19:30 • 5420 переглядiв