Ексклюзив
16:27 • 6840 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 11475 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 11048 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 14310 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 18934 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 25432 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 24425 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 25500 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18908 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17618 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Сибіга: Україна розглянула звернення Гани щодо громадянина, захопленого як найманця рф

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна взяла до уваги звернення Гани щодо повернення її громадянина, захопленого як російського найманця, та запросила міністра закордонних справ Гани відвідати Україну в лютому. Ганським дипломатам буде надано доступ до військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Сибіга: Україна розглянула звернення Гани щодо громадянина, захопленого як найманця рф

Україна взяла до уваги звернення Гани щодо повернення її громадянина, захопленого в зоні бойових дій як російського найманця, та запросила міністра закордонних справ цієї країни відвідати Україну в лютому.  Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

"Ми взяли до уваги занепокоєння та прохання Гани щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця. Я повторюю своє запрошення міністру закордонних справ Гани @S_OkudzetoAblak відвідати Україну в лютому 2026 року", - написав він у соцмережі Х у середу.

Сибіга наголосив, що ганським дипломатам нададуть доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і Україна готова обговорити це питання предметно.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", - підкреслив він.

У Гані заарештували самопроголошеного пророка за фейкове передбачення кінця світу01.01.26, 19:30 • 5420 переглядiв

Ольга Розгон

