У Гані заарештували самопроголошеного пророка за фейкове передбачення кінця світу

Поліція Гани затримала самопроголошеного пророка Еванса Ешуна, відомого під псевдонімом Ебо Ной. Причиною арешту став обман громадськості через суперечливе пророцтво про кінець світу, який нібито мав настати на Різдво 2025 року. Про це повідомляє My Joy Online з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише УНН.

Деталі

Затримання відбулося 31 грудня 2025 року після серії подій, що викликали національну тривогу та соціальну напруженість. Влада висловила занепокоєння через масовий психоз: сотні людей, зокрема з сусідніх країн, залишали свої домівки, роботу та школи, щоб знайти порятунок біля "ковчегів" Ешуна.

Історія "пророцтва" та будівництво ковчегів

Популярність 30-річного чоловіка почала зростати у серпні 2025 року. Ешун запевняв підписників у TikTok та YouTube, що отримав божественну вказівку побудувати 10 сучасних ковчегів для порятунку людства від трирічного глобального потопу. Він стверджував, що використав понад 250 000 дерев'яних блоків для будівництва суден, які називав "єдиним притулком" для віруючих.

Згідно з його прогнозом, дощі мали розпочатися 25 грудня 2025 року. Коли передбачення не справдилося, Ешун оприлюднив відео, у якому заявив, що Бог "відклав" знищення світу завдяки його особистому заступництву та тритижневому посту.

Поява на концерті та реакція поліції

Невдовзі після невдалого пророцтва Ебо Ной з’явився на музичному концерті репера Sarkodie "Rapperholic 2025". Зі сцени він закликав тисячі присутніх розважатися, оскільки загрозу знищення світу нібито відтерміновано. Цей виступ викликав хвилю обурення в соціальних мережах та заклики до правоохоронців втрутитися у ситуацію.

Поліція Гани наголосила, що подібні заяви провокують паніку та загрожують громадській безпеці. Раніше влада вже попереджала про відповідальність за розповсюдження інформації, що викликає безпідставний страх у населення. Наразі триває слідство щодо діяльності Ешуна та фінансових збитків, яких могли зазнати його послідовники.

