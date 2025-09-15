$41.280.03
У Грузії затримали "афериста з Tіnder" Саймона Левієва

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Саймона Левієва, відомого за шахрайськими схемами через Tinder, затримали в аеропорту Батумі. Адвокати Левієва наразі не знають підстав для арешту.

У Грузії затримали "афериста з Tіnder" Саймона Левієва

Ізраїльського шахрая Саймона Левієва, відомого за схемами обману жінок через Tinder, затримали в аеропорту Батумі у Грузії. Поки що навіть його адвокати не знають підстави для арешту Левієва. Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише УНН.

Деталі

35-річний Левієв (ім'я при народженні – Шимон Єгуда Хают у Бней-Браку) прибув до Грузії в неділю вранці, де його одразу ж затримали. 

Я розмовляв з ним сьогодні після затримання, але ми ще не знаємо, що стало приводом (для затримання – ред) 

- повідомив адвокат виданню Walla. 

За словами захисника, Левієв "вільно подорожував світом", поки його не затримали.

Левієв здобув популярність після документального фільму Netflix про його шахрайські схеми: він роками видавав себе за спадкоємця діамантового багатства родини Левієвих, заманюючи жінок через Tinder. Пропонуючи розкішне життя з приватними літаками, готелями і дорогими автомобілями, він завойовував довіру, а потім вимагав великі суми грошей під приводом нібито небезпеки або термінової фінансової допомоги.

Завершено слідство у справі нардепа Шевченка, якого звинувачують у шахрайстві на понад 14 млн грн - ОГП12.09.25, 14:51 • 6733 перегляди

У листопаді проти Левієва було подано ще один позов: його колишня знайома Ірен Транова стверджує, що позичила йому понад 144 тисячі шекелів, а він так і не повернув гроші. Загалом вона вимагає 414 тисяч шекелів. За її словами, Левієв обіцяв повернути кошти, але всі запевнення були порожніми, і зараз вона опинилася у скрутному становищі через його фальшиві обіцянки.

Кримінальну заяву проти Левієва подали у березні 2024 року Єфрем та Руфі Левієви-Єлізарови, члени родини бізнесмена Лева Левієва. Вони стверджують, що шахрай шкодив їхній репутації, видаючи себе за їхнього родича.

Під час попередніх слухань Левієв сам проводив перехресний допит свідків, відмовившись від послуг адвоката.

Справ щодо шахрайства поменшало в півтора рази: які регіони в лідерах15.09.25, 10:59 • 1564 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Netflix
Грузія