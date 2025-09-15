В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Левиева

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 4252 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 23870 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 21430 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22868 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 30108 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 53135 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71103 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104818 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86917 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85134 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 13904 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 16116 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 11275 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 17675 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10870 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 7756 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10907 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 23870 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19795 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 98464 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сикорский
Скотт Бессент
Хэ Лифенг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 6118 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 8042 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 23882 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30516 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79662 просмотра
Актуальное
Старлинк
ТикТок
Forbes
Financial Times
Хранитель

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Левиева

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Саймона Левиева, известного по мошенническим схемам через Tinder, задержали в аэропорту Батуми. Адвокаты Левиева пока не знают оснований для ареста.

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Левиева

Израильский мошенник Саймон Левиев, известный по схемам обмана женщин через Tinder, задержан в аэропорту Батуми в Грузии. Пока даже его адвокаты не знают оснований для ареста Левиева. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Подробности

35-летний Левиев (имя при рождении – Шимон Егуда Хают в Бней-Браке) прибыл в Грузию в воскресенье утром, где его сразу же задержали. 

Я разговаривал с ним сегодня после задержания, но мы еще не знаем, что стало поводом (для задержания – ред) 

- сообщил адвокат изданию Walla. 

По словам защитника, Левиев "свободно путешествовал по миру", пока его не задержали.

Левиев получил известность после документального фильма Netflix о его мошеннических схемах: он годами выдавал себя за наследника бриллиантового богатства семьи Левиевых, заманивая женщин через Tinder. Предлагая роскошную жизнь с частными самолетами, отелями и дорогими автомобилями, он завоевывал доверие, а затем требовал крупные суммы денег под предлогом якобы опасности или срочной финансовой помощи.

Завершено следствие по делу нардепа Шевченко, которого обвиняют в мошенничестве на более чем 14 млн грн - ОГП12.09.2025, 14:51 • 6730 просмотров

В ноябре против Левиева был подан еще один иск: его бывшая знакомая Ирен Транова утверждает, что одолжила ему более 144 тысяч шекелей, а он так и не вернул деньги. В общей сложности она требует 414 тысяч шекелей. По ее словам, Левиев обещал вернуть средства, но все заверения были пустыми, и сейчас она оказалась в затруднительном положении из-за его фальшивых обещаний.

Уголовное заявление против Левиева подали в марте 2024 года Ефрем и Руфи Левиевы-Елизаровы, члены семьи бизнесмена Льва Левиева. Они утверждают, что мошенник вредил их репутации, выдавая себя за их родственника.

Во время предварительных слушаний Левиев сам проводил перекрестный допрос свидетелей, отказавшись от услуг адвоката.

Количество дел о мошенничестве сократилось в полтора раза: какие регионы в лидерах15.09.2025, 10:59 • 1512 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Netflix
Грузия