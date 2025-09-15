В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Левиева

Израильский мошенник Саймон Левиев, известный по схемам обмана женщин через Tinder, задержан в аэропорту Батуми в Грузии. Пока даже его адвокаты не знают оснований для ареста Левиева. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Подробности

35-летний Левиев (имя при рождении – Шимон Егуда Хают в Бней-Браке) прибыл в Грузию в воскресенье утром, где его сразу же задержали.

Я разговаривал с ним сегодня после задержания, но мы еще не знаем, что стало поводом (для задержания – ред) - сообщил адвокат изданию Walla.

По словам защитника, Левиев "свободно путешествовал по миру", пока его не задержали.

Левиев получил известность после документального фильма Netflix о его мошеннических схемах: он годами выдавал себя за наследника бриллиантового богатства семьи Левиевых, заманивая женщин через Tinder. Предлагая роскошную жизнь с частными самолетами, отелями и дорогими автомобилями, он завоевывал доверие, а затем требовал крупные суммы денег под предлогом якобы опасности или срочной финансовой помощи.

В ноябре против Левиева был подан еще один иск: его бывшая знакомая Ирен Транова утверждает, что одолжила ему более 144 тысяч шекелей, а он так и не вернул деньги. В общей сложности она требует 414 тысяч шекелей. По ее словам, Левиев обещал вернуть средства, но все заверения были пустыми, и сейчас она оказалась в затруднительном положении из-за его фальшивых обещаний.

Уголовное заявление против Левиева подали в марте 2024 года Ефрем и Руфи Левиевы-Елизаровы, члены семьи бизнесмена Льва Левиева. Они утверждают, что мошенник вредил их репутации, выдавая себя за их родственника.

Во время предварительных слушаний Левиев сам проводил перекрестный допрос свидетелей, отказавшись от услуг адвоката.

