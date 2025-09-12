$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 4004 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 6980 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 10799 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 17994 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 13617 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14754 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 37883 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39671 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52644 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 83288 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 3994 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 17988 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 56850 перегляди
Завершено слідство у справі нардепа Шевченка, якого звинувачують у шахрайстві на понад 14 млн грн - ОГП

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Офіс Генпрокурора завершив розслідування щодо нардепа Євгена Шевченка, підозрюваного у шахрайстві на 14,5 млн грн. Він організував схему з фіктивними юридичними послугами через свого сина, використовуючи політичні зв'язки з білоруссю.

Завершено слідство у справі нардепа Шевченка, якого звинувачують у шахрайстві на понад 14 млн грн - ОГП

Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування щодо народного депутата Євгена Шевченка якого підозрюють у масштабній схемі шахрайства з використанням політичних зв’язків та фіктивних послуг. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у 2021 році народний обранець, використовуючи свої зв’язки з політичним керівництвом республіки білорусь, організував укладення договору на постачання мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання. Діючи у змові з невстановленими особами, він надав компаніям-постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову білоруської залізниці погодити перевезення через невідповідність вагонів-цистерн

- повідомили в ОГП.

Вирішити "проблеми" парламентар запропонував через укладення договору про юридичні послуги з конкретним підприємцем - його власним сином. Від грудня 2021-го до лютого 2022-го на рахунок ФОПа було перераховано 14,5 млн грн за послуги, які фактично не надавалися. Таким чином, за версією слідства, депутат заволодів чужими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.

За даними УНН, мова йде про товариство "Агрохімічна компанія Бастіон", яка належить підприємцеві з Тернопільщини. 

Нині стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. Після завершення цієї процедури обвинувальний акт передадуть до суду, де справу розглядатимуть по суті. Якщо провину буде доведено, Шевченку загрожує покарання за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про підозру у шахрайстві. Він заволодів 14,5 млн грн, обманом змусивши компанію перерахувати кошти за нібито юридичні послуги, які не надавалися.

Раніше УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляли, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка.

В листопаді 2024 року Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора.

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Білорусь
Олександр Кубраков
Генеральний прокурор (Україна)