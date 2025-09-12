Завершено слідство у справі нардепа Шевченка, якого звинувачують у шахрайстві на понад 14 млн грн - ОГП
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора завершив розслідування щодо нардепа Євгена Шевченка, підозрюваного у шахрайстві на 14,5 млн грн. Він організував схему з фіктивними юридичними послугами через свого сина, використовуючи політичні зв'язки з білоруссю.
Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування щодо народного депутата Євгена Шевченка якого підозрюють у масштабній схемі шахрайства з використанням політичних зв’язків та фіктивних послуг. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, у 2021 році народний обранець, використовуючи свої зв’язки з політичним керівництвом республіки білорусь, організував укладення договору на постачання мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання. Діючи у змові з невстановленими особами, він надав компаніям-постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову білоруської залізниці погодити перевезення через невідповідність вагонів-цистерн
Вирішити "проблеми" парламентар запропонував через укладення договору про юридичні послуги з конкретним підприємцем - його власним сином. Від грудня 2021-го до лютого 2022-го на рахунок ФОПа було перераховано 14,5 млн грн за послуги, які фактично не надавалися. Таким чином, за версією слідства, депутат заволодів чужими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.
За даними УНН, мова йде про товариство "Агрохімічна компанія Бастіон", яка належить підприємцеві з Тернопільщини.
Нині стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. Після завершення цієї процедури обвинувальний акт передадуть до суду, де справу розглядатимуть по суті. Якщо провину буде доведено, Шевченку загрожує покарання за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про підозру у шахрайстві. Він заволодів 14,5 млн грн, обманом змусивши компанію перерахувати кошти за нібито юридичні послуги, які не надавалися.
Раніше УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляли, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка.
В листопаді 2024 року Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора.