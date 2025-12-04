Відкритий до діалогу, але не до спроб керувати розслідуванням через Facebook: Кравченко відреагував на ажіотаж навколо справи детектива НАБУ та його батька

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розвіяв всі міфи та відкинув спроби створити істерію кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька. Він також наголосив - "завжди відкритий до діалогу, але не до спроб керувати розслідуванням через пости у Facebook", передає УНН.

Позиція, яку потрібно сказати вголос. Останні кілька днів я бачу хвилю маніпуляцій, адресованих і Офісу Генерального прокурора, і мені особисто. Бачу спроби створити істерію, тиснути через публічний шум, нав’язати власні оцінки там, де має говорити лише Закон. Скажу прямо: прокуратура не працює під тиском. І не буде. У центрі цієї істерії кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька. Багато гучних заяв, багато емоцій. Мало фактів - зазначив Кравченко.

За його словами, факти прості:

— кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками;

— прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах "громадських діячів". А в рамках кримінального процесу. Після повідомлення про підозру, слідчий суддя їм обрав запобіжний захід — тримання під вартою - додав Генпрокурор.

Він зауважив, що 5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу.

Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних. Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні - додав Кравченко.

За його словами, ще один неправдивий міф, який розганяють: "ОГП забрав кримінальне провадження в СБУ і передав до іншого органу слідства".

Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ - наголосив Генпрокурор.

Додамо

Кравченко також прокоментував угоду з народним депутатом від забороненої партії "ОПЗЖ".

Так, угода є. Ні, її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією "Мідас". Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій - додав він.

Генпрокурор не лишив без уваги гучні звинувачення, яки сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях.

За його словами, це виглядає не як "боротьба за правду".

А як спроба створити інформаційний тиск, на прокурорів, слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись "громадською думкою". Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати. Але я обіцяв: я буду там, де важко. І цієї обіцянки я дотримаю - додав Кравченко.

Генпрокурор чітко окреслив свою позицію:

— прокурори виконують норми закону;

— суд встановлює вину або невинуватість;

— а соцмережі — не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем.

Я завжди відкритий до діалогу. Але не до спроб керувати розслідуванням через пости у Facebook. Це не про правову державу, якою так часто прикриваються окремі підозрювані та обвинувачені у своїх публічних виступах - резюмував Кравченко.

Нагадаємо

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.