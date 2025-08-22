$41.220.16
Оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з рф

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Правоохоронці виявили нові докази причетності керівника НАБУ до торгівлі технічною коноплею з росією.

Оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з рф

Правоохоронці зібрали нові відомості, які стосуються можливої протиправної діяльності одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного в організації разом зі своїм батьком незаконної торгівлі з рф. Йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в росію (республіка Дагестан). Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора та СБУ.

Деталі

Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, йдеться про високопосадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября Магамедрасулова.

Раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію.

Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою рф Дагестан

- йдеться у повідомленні СБУ.

У межах досудового розслідування слідчі також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію було знайдено у телефоні підозрюваного.

Зокрема, як вкзаали в СБУ, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми рф з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ, вказали в СБУ.

У процесі аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з рф, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ

- йдеться у повідомленні СБУ. 

“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова22.07.25, 23:19 • 87133 перегляди

Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з громадянами рф, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію росії проти України, особисто відвідав рф.

Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов’язаний зі спецслужбами рф та має значний вплив на діяльність НАБУ. Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування біглого нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

"Отримали дані від спецслужб інших країн": Генпрокурор розкрив нові деталі справи нардепа Христенка23.07.25, 16:47 • 5655 переглядiв

Як додали в Офісі Генпрокуратури, в межах розслідування перевіряються дані щодо наявності комунікацій цих осіб із представниками іноземних компаній, політичних діячів та осіб, які можуть перебувають на тимчасово окупованій території України.

Частина відомостей отримана під час аналізу електронних носіїв та засобів зв’язку, інша – під час проведення процесуальних дій. Зібрані докази наразі аналізуються, за результатами яких можуть бути прийняті відповідні процесуальні рішення.

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин справи та перевірку інформації, отриманої у матеріалах провадження.

Офіс Генерального прокурора наголошує, що розслідування стосується виключно дій окремих осіб і жодним чином не стосується діяльності державних органів України в цілому

- йдеться у повідомленні ОГП. 

Вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Нагадаємо

Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Печерський районний суд Києва відправив під варту Руслана Магамедрасулова.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

У своєму нещодавньому інтерв’ю Руслан Магамедрасулов особисто не підтвердив, що він займався справою бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95". Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос.

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Житомирська область
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Європейський Союз