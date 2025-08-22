Обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова, который подозревается в торговле с рф

Правоохранители собрали новые сведения, касающиеся возможной противоправной деятельности одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в организации вместе со своим отцом незаконной торговли с рф. Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в россию (республика Дагестан). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Детали

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о высокопоставленном чиновнике НАБУ Руслане Магамедрасулове и его отце Сентябре Магамедрасулове.

Ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора должностного лица НАБУ, во время которой он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение.

Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой рф Дагестан - говорится в сообщении СБУ.

В рамках досудебного расследования следователи также зафиксировали переписку отца должностного лица НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана по продаже технической конопли. Соответствующая информация была найдена в телефоне подозреваемого.

В частности, как указали в СБУ, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы рф по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, – оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ, указали в СБУ.

В процессе анализа содержимого телефонов также получены доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания и осуществлял функции контроля за сельскохозяйственными процессами на месте. Среди прочего, по материалам дела, сотрудник антикоррупционного Бюро не только находил контакты для торговли с РФ, но и подыскивал инвесторов для бизнеса. Соответствующая телефонная переписка найдена у самого высокопоставленного чиновника НАБУ - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, следствие установило, что отец правоохранителя находился на постоянной связи с гражданами рф, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию россии против Украины, лично посетил РФ.

Также, как свидетельствуют материалы производства, отец высокопоставленного чиновника НАБУ вел переписку с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который по данным следствия связан со спецслужбами рф и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ. Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. О контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка беглого нардепа с отцом должностного лица Бюро. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до его сына (для конспирации он указал лишь первую букву имени) и просил посодействовать налаживанию контакта.

Как добавили в Офисе Генпрокуратуры, в рамках расследования проверяются данные о наличии коммуникаций этих лиц с представителями иностранных компаний, политических деятелей и лиц, которые могут находиться на временно оккупированной территории Украины.

Часть сведений получена при анализе электронных носителей и средств связи, другая – при проведении процессуальных действий. Собранные доказательства сейчас анализируются, по результатам которых могут быть приняты соответствующие процессуальные решения.

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и проверку информации, полученной в материалах производства.

Офис Генерального прокурора подчеркивает, что расследование касается исключительно действий отдельных лиц и никоим образом не касается деятельности государственных органов Украины в целом - говорится в сообщении ОГП.

Принимаются меры для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Напомним

Генеральный прокурор совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу Руслана Магамедрасулова.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов не соответствуют действительности.

В своем недавнем интервью Руслан Магамедрасулов лично не подтвердил, что он занимался делом бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95". Эту же информацию еще раньше опроверг руководитель НАБУ Семен Кривонос.