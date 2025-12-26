Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам

Европейская интеграция Украины неизбежно проходит через масштабные законодательные изменения и адаптацию европейских практик. Однако в отдельных дискуссиях все чаще возникает вопрос: действительно ли мы имплементируем европейский опыт, или создаем собственные гибридные модели, которых в самой Европе не существует, передает УНН.

Одна из таких дискуссий касается вопроса назначения и увольнения Генерального прокурора Украины.

В последнее время ряд реформаторов из общественного сектора настаивает: Генерального прокурора следует избирать на конкурсах с участием активистов, апеллируя к "лучшим европейским практикам". Но соответствует ли это действительности?

Что именно обязалась сделать Украина

Экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий напоминает, что 11 декабря 2025 года было принято совместное заявление Комиссара ЕС по вопросам расширения и вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Один из пунктов этого документа звучит так: "Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения Генерального прокурора с целью приведения ее в соответствие с лучшими европейскими практиками".

Поэтому, по словам экс-прокурора, заявление не содержит никакого упоминания о конкурсе. Оно также не объясняет, что именно следует считать "лучшими европейскими практиками". Однако именно на основании этой формулировки появился политический нарратив: в Украине должен быть конкурс на должность Генпрокурора.

А что тогда на самом деле является "лучшей европейской практикой"?

Броневицкий приводит реальные европейские практики экономически развитых государств, системы которых считаются образцовыми.

По совокупности показателей (номинальный ВВП, ВВП на душу населения, ВВП по ППС, HDI) к топ-5 европейских стран относятся: Германия, Швейцария, Франция, Великобритания, Швеция. И вот как в этих странах назначают Генерального прокурора, рассказывает Броневицкий.

Германия: кандидатуру вносит Федеральный министр юстиции, назначает Федеральный президент.

Швейцария: Генерального прокурора избирают Федеральное собрание (совместное заседание обеих палат парламента).

Франция: кандидатуру предлагает министр юстиции, назначает президент Республики.

Великобритания: назначает премьер-министр, формально утверждает монарх.

Швеция: назначение осуществляет правительство.

Ни одна из этих стран не проводит конкурс.

И это не "отклонение от стандартов", а европейский стандарт как таковой.

Так в чем проблема?

Проблема не в Европе. Проблема в интерпретациях. Как метко заметил народный депутат Сергей Власенко, Конституция Украины прямо определяет порядок назначения Генерального прокурора.

У нас в Конституции написано, что кандидатуру Генерального прокурора назначает Президент Украины по согласованию с Верховной Радой. Все. Нет никаких конкурсов - отмечает он.

Власенко также скептически оценивает саму идею конкурсов в нынешнем виде.

За последние несколько лет мы увидели, что эти конкурсы часто напоминают фикцию. Заранее известные победители, манипуляции во время процедур - говорит нардеп, председатель Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам возможной коррупции в правоохранительной и судебной системах.

В качестве примера он привел конкурсы в апелляционные административные суды, где, по данным Временной следственной комиссии, среди лидеров оказались действующие члены Высшего совета правосудия, родственники членов Высшей квалификационной комиссии судей и сотрудники самих конкурсных органов.

Конституция: еще один важный аргумент

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Владимир Ватрас отмечает, что изменения в Конституцию в части процедуры избрания Генерального прокурора - не планируются.

Должность Генерального прокурора является конституционной. Изменения в Конституцию в условиях военного положения невозможны - говорит парламентарий.

Более того, по его словам, парламент сейчас не имеет никаких планов менять процедуру назначения Генпрокурора, а претензий к действующему главе прокуратуры у депутатов нет.