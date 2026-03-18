Цены на нефть растут – гибель иранского чиновника Лариджани обостряет рынок

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке. Иран подтвердил гибель секретаря Совета нацбезопасности Али Лариджани, что усилило напряжение на рынке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

WTI держится около 96 долларов за баррель после роста на 3%, Brent превысила 103 доллара. Инвесторы реагируют на риски перебоев в поставках.

Ормузский пролив под давлением

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается ключевой – судоходство ограничено, а Иран фактически контролирует транзит. Аналитики предупреждают о возможном дальнейшем блокировании потоков нефти.

С начала года цены уже выросли более чем на 60%. В США дизель превысил 5 долларов за галлон, что усиливает инфляционное давление и усложняет решения центробанков.

Эксперты ожидают, что Brent закрепится в диапазоне 95-110 долларов с потенциалом дальнейшего роста.

