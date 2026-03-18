Ціни на нафту зростають – загибель іранського посадовця Ларіджані загострює ринок

Світові ціни на нафту продовжують зростати на тлі ескалації війни на Близькому Сході. Іран підтвердив загибель секретаря Ради нацбезпеки Алі Ларіджані, що посилило напругу на ринку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

WTI тримається біля 96 доларів за барель після зростання на 3%, Brent перевищила 103 долари. Інвестори реагують на ризики перебоїв у постачанні.

Ормузька протока під тиском

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається ключовою – судноплавство обмежене, а Іран фактично контролює транзит. Аналітики попереджають про можливе подальше блокування потоків нафти.

З початку року ціни вже зросли більш ніж на 60%. У США дизель перевищив 5 доларів за галон, що підсилює інфляційний тиск і ускладнює рішення центробанків.

Експерти очікують, що Brent закріпиться в діапазоні 95-110 доларів із потенціалом подальшого зростання.

Іран підтвердив загибель секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані