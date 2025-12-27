Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева
Киев • УНН
Пять человек пострадали в результате российской атаки на Киев в ночь на 27 декабря, четверо госпитализированы. Зафиксированы повреждения в Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы.
Пятеро пострадавших в результате российской атаки на Киев в ночь на 27 декабря. Четверо из них госпитализированы. Также зафиксирован ряд повреждений в разных районах столицы Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Сейчас к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое из них госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно
Он проинформировал в своем Telegram о последствиях вражеской атаки в разных районах украинской столицы.
- В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО.
- В Оболонском падение обломков в дачном кооперативе.
- Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.
"Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы", - сообщил мэр Киева в 07:32.
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".
Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия рф совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.
армия рф атаковала Киевскую область: есть пострадавший, повреждены дома и инфраструктура27.12.25, 05:30 • 1288 просмотров