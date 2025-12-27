$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 13945 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 38144 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 29578 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 35637 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 48224 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 27629 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 21885 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19776 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21509 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 47901 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Пять человек пострадали в результате российской атаки на Киев в ночь на 27 декабря, четверо госпитализированы. Зафиксированы повреждения в Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы.

Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева

Пятеро пострадавших в результате российской атаки на Киев в ночь на 27 декабря. Четверо из них госпитализированы. Также зафиксирован ряд повреждений в разных районах столицы Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сейчас к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое из них госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно

- написал Кличко в 07:23.

Он проинформировал в своем Telegram о последствиях вражеской атаки в разных районах украинской столицы. 

  • В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО.
    • В Оболонском падение обломков в дачном кооперативе.
      • Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

        "Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы", - сообщил мэр Киева в 07:32.

        Напомним

        Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.  

        Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".

        Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия рф совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.

