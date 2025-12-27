армия рф атаковала Киевскую область: есть пострадавший, повреждены дома и инфраструктура
Киев • УНН
В ночь на 27 декабря российская армия атаковала Киев и область, в результате чего пострадал мужчина, получив осколочные ранения спины. Также зафиксированы повреждения зданий в Вышгороде, Бориспольском, Бучанском и Обуховском районах.
В ночь на субботу, 27 декабря, российская армия атаковала Киев и область, пострадал мужчина, повреждены дома и инфраструктура. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.
Страна-террорист продолжает вести войну с мирным населением. Враг целенаправленно атакует объекты критической инфраструктуры, жилье людей. К сожалению, есть пострадавший человек
Он рассказал, что житель Ивано-Франковской области во время атаки находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Глава КОВА также сообщил о последствиях вражеского обстрела в разных районах Киевской области:
- В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке.
- В Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля.
- В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.
- В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".
Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия РФ совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.