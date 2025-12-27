армія рф атакувала Київщину: є постраждалий, пошкоджено будинки та інфраструктуру
Київ • УНН
В ніч на 27 грудня російська армія атакувала Київ та область, внаслідок чого постраждав чоловік, отримавши осколкові поранення спини. Також зафіксовані пошкодження будівель у Вишгороді, Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах.
У ніч на суботу, 27 грудня російська армія атакувала Київ та область, постраждав чоловік, пошкоджено будинки та інфраструктуру. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.
Країна-терорист продовжує вести війну з мирним населенням. Ворог цілеспрямовано атакує обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей. На жаль, є постраждала людина
Він розповів, що житель Івано-Франківської області під час атаки знаходився за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається.
Очільник КОВА також повідомив про наслідки ворожого обстрілу в різних районах Київської області:
- У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці.
- В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі.
- У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.
- В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
Нагадаємо
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".
Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.