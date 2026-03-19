ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.2м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Джей Ди Вэнс
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Испания
Реклама
УНН Lite
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 14757 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 35643 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 31911 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 36479 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 41359 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Греция эвакуировала граждан вместе с домашними животными из зоны войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Специальный рейс из Абу-Даби доставил в Афины 101 человека и 45 кошек и собак. Граждане отказывались уезжать без питомцев из-за отмены рейсов.

Фото: AP

Греция организовала специальный эвакуационный рейс для своих граждан с Ближнего Востока, разрешив взять с собой домашних животных. Самолет из Абу-Даби доставил в Афины 101 человека и 45 кошек и собак. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Операция была проведена на фоне масштабных перебоев авиасообщения из-за войны, когда тысячи людей остались заблокированными в регионе без возможности выезда вместе с животными.

Правительство подчеркнуло, что домашние питомцы являются частью семьи.

Наши животные – это не багаж, они часть наших семей

– заявил представитель Министерства внутренних дел.

Многие эвакуированные рассказывали, что не могли найти ни одного рейса, который позволил бы перевозить животных, поэтому отказывались оставлять их в зоне боевых действий.

Война усложнила эвакуацию

Конфликт между Ираном, США и Израилем привел к закрытию воздушного пространства и отмене тысяч рейсов в регионе.

Фото: AP

Эвакуация с животными стала редким примером гуманитарной операции, которая учитывает не только безопасность людей, но и их домашних питомцев.

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Афины
Абу-Даби
Греция
Соединённые Штаты
Иран