Греция эвакуировала граждан вместе с домашними животными из зоны войны на Ближнем Востоке

Фото: AP

Греция организовала специальный эвакуационный рейс для своих граждан с Ближнего Востока, разрешив взять с собой домашних животных. Самолет из Абу-Даби доставил в Афины 101 человека и 45 кошек и собак. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Операция была проведена на фоне масштабных перебоев авиасообщения из-за войны, когда тысячи людей остались заблокированными в регионе без возможности выезда вместе с животными.

Правительство подчеркнуло, что домашние питомцы являются частью семьи.

Наши животные – это не багаж, они часть наших семей – заявил представитель Министерства внутренних дел.

Многие эвакуированные рассказывали, что не могли найти ни одного рейса, который позволил бы перевозить животных, поэтому отказывались оставлять их в зоне боевых действий.

Война усложнила эвакуацию

Конфликт между Ираном, США и Израилем привел к закрытию воздушного пространства и отмене тысяч рейсов в регионе.

Эвакуация с животными стала редким примером гуманитарной операции, которая учитывает не только безопасность людей, но и их домашних питомцев.

