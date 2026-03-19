Греция эвакуировала граждан вместе с домашними животными из зоны войны на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Специальный рейс из Абу-Даби доставил в Афины 101 человека и 45 кошек и собак. Граждане отказывались уезжать без питомцев из-за отмены рейсов.
Греция организовала специальный эвакуационный рейс для своих граждан с Ближнего Востока, разрешив взять с собой домашних животных. Самолет из Абу-Даби доставил в Афины 101 человека и 45 кошек и собак. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Операция была проведена на фоне масштабных перебоев авиасообщения из-за войны, когда тысячи людей остались заблокированными в регионе без возможности выезда вместе с животными.
Правительство подчеркнуло, что домашние питомцы являются частью семьи.
Наши животные – это не багаж, они часть наших семей
Многие эвакуированные рассказывали, что не могли найти ни одного рейса, который позволил бы перевозить животных, поэтому отказывались оставлять их в зоне боевых действий.
Война усложнила эвакуацию
Конфликт между Ираном, США и Израилем привел к закрытию воздушного пространства и отмене тысяч рейсов в регионе.
Эвакуация с животными стала редким примером гуманитарной операции, которая учитывает не только безопасность людей, но и их домашних питомцев.
