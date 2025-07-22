"Обещал всех «порешать": Малюк рассказал о задержании детектива НАБУ Магомедрасулова

Один из руководителей территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов вел бизнес с россией, а его родители поддерживали оккупантов. Кроме того, во время задержания Магомедрасулов обещал всех "порешать". Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает УНН.

Так вот Христенко тесно с ними работал и параллельно работал с вражескими спецслужбами, а именно с ФСБ. Это подтверждено фактическими данными, в том числе и негласными розыскными мероприятиями, в том числе показаниями соответствующих конфидентов, привлеченных к работе в рамках данных уголовных производств. Вчера, когда его задерживали… это был верх наглости. Это, знаете, на горловском акценте: "Я вас всех, мне две недели, я вас всех кончу, вы все будете отвечать". Простите, я цитирую сейчас, но я вынужден передать вам для полного понимания, что это за специалист в кавычках - сказал Малюк.

По его словам, руководитель одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов вместо того, чтобы выполнять свой прямой функционал, занимался немножко другими вещами.

В материалах производства задокументированы факты организации им сотрудничества с врагом, а именно содействия врагу и организации соответствующей коммерческой деятельности. Это было продемонстрировано и в материалах, которые мы показывали. Там есть соответствующие аудиофайлы, полученные в соответствии с действующим законодательством Украины. Господин Магомедрасулов по телефону с Дагестаном организовывал туда поставки семян конопли. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу. Его отец, параллельно он также занимался этой деятельностью. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу, но параллельно он также занимался соответственно этой деятельностью. Это все есть в материалах дела. Я думаю, вы хорошо знаете, какие действия квалифицируются по статье 111 п. 2 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, в материалах негласных розыскных мероприятий также задокументированы и его родители. И вчера также были продемонстрированы соответствующие аудиофайлы. Мы с вами все услышали, как его матушка аплодирует путину, восхваляет его и ожидает, когда они как можно скорее возьмут очередной наш населенный пункт и, в частности, за Угледар, она там хлопает и говорит: "Как хорошо, что наши вроде взяли, уже идут в Киев". И они ожидают у нас здесь врага, понимаете? - добавил Малюк.

По его словам, следствие имеет подтверждающие данные, что Магамедрасулов имеет близкую связь с нардепом от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федором Христенко.

Как установлено следствием и оперативниками, они учились в одном учебном заведении. Это соответственно Донецкий университет. Христенко, возможно, кто не знает, я коротко объясню и растолкую, это тот, кто тесно связан с такими персонажами, как Юра Енакиевский… я думаю, все помнят преступления, которые совершал данный персонаж. Был серый кардинал, который организовывал Антимайдан и отправлял туда так называемых титушек, которые били и, в том числе, убивали наших с вами сограждан - отметил глава СБУ.

Напомним

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве РФ.