"Обещал всех «порешать": Малюк рассказал о задержании детектива НАБУ Магомедрасулова

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
18:15 • 14068 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 39797 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 58400 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 58325 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
22 июля, 12:27 • 57708 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
22 июля, 12:17 • 47134 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
22 июля, 11:15 • 37722 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
22 июля, 10:50 • 27102 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
22 июля, 08:08 • 33120 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 56860 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
87%
744мм
Популярные новости
Вражеский дрон "черника" атаковал Харьков - мэр22 июля, 13:18 • 22750 просмотра
Киев накрыла непогода: упал строительный кран, улицы залило22 июля, 14:57 • 6220 просмотра
Суд арестовал отца руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова22 июля, 15:14 • 21406 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ16:54 • 39905 просмотра
Киев накрыла непогода: пять человек пострадали, среди них 13-летняя девочка17:10 • 7402 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 98001 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 147349 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 145002 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 141472 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 173287 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Бонгбонг Маркос
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Крым
Киевская область
Соединённые Штаты
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ16:54 • 39989 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 175078 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 267097 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 279194 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 273095 просмотра
Актуальное
Truth Social
Facebook
Время (журнал)
Серия Airbus A320
Dragon 2

"Обещал всех «порешать": Малюк рассказал о задержании детектива НАБУ Магомедрасулова

Киев • УНН

 • 5834 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что руководитель одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов вел бизнес с россией, а его родители поддерживали оккупантов. Магомедрасулов также угрожал во время задержания, а его связь с нардепом Христенко, который работал с фсб, подтверждена.

"Обещал всех «порешать": Малюк рассказал о задержании детектива НАБУ Магомедрасулова

Один из руководителей территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов вел бизнес с россией, а его родители поддерживали оккупантов. Кроме того, во время задержания Магомедрасулов обещал всех "порешать". Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает УНН.

Так вот Христенко тесно с ними работал и параллельно работал с вражескими спецслужбами, а именно с ФСБ. Это подтверждено фактическими данными, в том числе и негласными розыскными мероприятиями, в том числе показаниями соответствующих конфидентов, привлеченных к работе в рамках данных уголовных производств. Вчера, когда его задерживали… это был верх наглости. Это, знаете, на горловском акценте: "Я вас всех, мне две недели, я вас всех кончу, вы все будете отвечать". Простите, я цитирую сейчас, но я вынужден передать вам для полного понимания, что это за специалист в кавычках 

- сказал Малюк.

По его словам, руководитель одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов вместо того, чтобы выполнять свой прямой функционал, занимался немножко другими вещами.

В материалах производства задокументированы факты организации им сотрудничества с врагом, а именно содействия врагу и организации соответствующей коммерческой деятельности. Это было продемонстрировано и в материалах, которые мы показывали. Там есть соответствующие аудиофайлы, полученные в соответствии с действующим законодательством Украины. Господин Магомедрасулов по телефону с Дагестаном организовывал туда поставки семян конопли. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу. Его отец, параллельно он также занимался этой деятельностью. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу, но параллельно он также занимался соответственно этой деятельностью. Это все есть в материалах дела. Я думаю, вы хорошо знаете, какие действия квалифицируются по статье 111 п. 2 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, в материалах негласных розыскных мероприятий также задокументированы и его родители. И вчера также были продемонстрированы соответствующие аудиофайлы. Мы с вами все услышали, как его матушка аплодирует путину, восхваляет его и ожидает, когда они как можно скорее возьмут очередной наш населенный пункт и, в частности, за Угледар, она там хлопает и говорит: "Как хорошо, что наши вроде взяли, уже идут в Киев". И они ожидают у нас здесь врага, понимаете? 

- добавил Малюк.

По его словам, следствие имеет подтверждающие данные, что Магамедрасулов имеет близкую связь с нардепом от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федором Христенко.

Как установлено следствием и оперативниками, они учились в одном учебном заведении. Это соответственно Донецкий университет. Христенко, возможно, кто не знает, я коротко объясню и растолкую, это тот, кто тесно связан с такими персонажами, как Юра Енакиевский… я думаю, все помнят преступления, которые совершал данный персонаж. Был серый кардинал, который организовывал Антимайдан и отправлял туда так называемых титушек, которые били и, в том числе, убивали наших с вами сограждан 

- отметил глава СБУ.

Напомним

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве РФ.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Василий Малюк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Угледар
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9