“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
18:15 • 14363 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 40939 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 59198 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 59115 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 53931 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 58069 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 47290 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
22 липня, 11:15 • 37751 перегляди
Трамп виводить США з ЮНЕСКО - NY Post
22 липня, 10:50 • 27121 перегляди
"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського
22 липня, 08:08 • 33129 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
87%
744мм
Популярнi новини
Ворожий дрон "черніка" атакував Харків - мер22 липня, 13:18 • 23209 перегляди
Київ накрила негода: впав будівельний кран, вулиці залило22 липня, 14:57 • 7166 перегляди
Суд арештував батька керівника детективів НАБУ Магамедрасулова22 липня, 15:14 • 21867 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ16:54 • 40553 перегляди
Київ накрила негода: п'ять людей постраждало, серед них 13-річна дівчинка17:10 • 8288 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 98412 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 147777 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 145417 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 22 липня, 06:19 • 141836 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 173656 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Бонгбонг Маркос
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Крим
Київська область
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ16:54 • 40578 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 175262 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 267277 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 279361 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 273253 перегляди
Актуальне
Truth Social
Facebook
Тайм (журнал)
Airbus A320 серії
Dragon 2

“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова

Київ • УНН

 • 6708 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що керівник одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслан Магомедрасулов вів бізнес з росією, а його батьки підтримували окупантів. Магомедрасулов також погрожував під час затримання, а його зв'язок з нардепом Христенком, який працював з фсб, підтверджено.

“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова

Один із керівників територіальних управлінь детективів НАБУ Руслан Магомедрасулов вів бізнес із росією, а його батьки підтримували окупантів. Окрім того, під час затримання Магомедрасулов обіцяв усіх "порішить". Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає УНН.

Так от Христенко тісно з ними працював і паралельно працював з ворожими спецслужбами, а саме з фсб. Це підтверджено фактичними даними, в тому числі і негласними розшуковими заходами, в тому числі показами відповідних конфідентів, які залучені до роботи в межах даних кримінальних проваджень. Вчора, коли його затримували… це був верх нахабства. Це, знаєте, на горлівському акценті: "Я вас всєх, мнє двє нєдєлі, я вас всєх кончу, ви всє будєтє отвєчать". Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передать вам для повного розуміння, що це за фахівець в лапках 

- сказав Малюк.

За його словами, керівник одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов замість того, щоб виконувати свій прямий функціонал, займався трошки іншими речами.

У матеріалах провадження задокументовані факти організації ним співпраці з ворогом, а саме сприяння ворогу і організації відповідної комерційної діяльності. Це було продемонстровано і в матеріалах, які ми показували. Там є відповідні аудіофайли, які отримані у відповідності до чинного законодавства України. Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння конопель. Це аграрний бізнес, який належить його батькові. Його батько, паралельно він також займався цією діяльністю. Це аграрний бізнес, який належить його батьку, але паралельно він також займався відповідно цією діяльністю. Це все є в матеріалах справи. Я думаю, ви добре знаєте, які дії кваліфікуються по статті 111 п. 2 Кримінального кодексу України. Окрім цього, у матеріалах негласних розшукових заходів також задокументовані і його батьки. І вчора також були продемонстровані відповідні аудіофайли. Ми з вами всі почули, як його матуся аплодує путіну, вихваляє його і очікує, коли вони якнайшвидше візьмуть черговий наш населений пункт і, зокрема, за Угледар, вона там хлопає і каже: "Як добре, що наші наче взяли, вже ідуть до Києва". І вони очікують у нас тут на ворога, розумієте? 

- додав Малюк.

За його словами, слідство має підтверджуючі дані, що Магамедрасулов має близький зв’язок з нардепом від забороненої партії "ОПЗЖ" Федором Христенком.

Як встановлено слідством і оперативниками, вони навчалися в одному навчальному закладі. Це відповідно Донецький університет. Христенко, можливо, хто не знає, я коротко поясню і розтлумачу, це той, хто тісно пов’язаний з такими персонажами, як Юра Єнакієвський… я думаю, всі пам'ятають злочини, які вчиняв даний персонаж. Був сірий кардинал, який організовував Антимайдан і відправляв туди так званих тітушок, які били і, в тому числі, вбивали наших з вами співгромадян 

- зазначив голова СБУ.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Печерський районний суд Києва відправив під варту керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Василь Малюк
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Вугледар
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9