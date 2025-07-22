“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова

Один із керівників територіальних управлінь детективів НАБУ Руслан Магомедрасулов вів бізнес із росією, а його батьки підтримували окупантів. Окрім того, під час затримання Магомедрасулов обіцяв усіх "порішить". Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає УНН.

Так от Христенко тісно з ними працював і паралельно працював з ворожими спецслужбами, а саме з фсб. Це підтверджено фактичними даними, в тому числі і негласними розшуковими заходами, в тому числі показами відповідних конфідентів, які залучені до роботи в межах даних кримінальних проваджень. Вчора, коли його затримували… це був верх нахабства. Це, знаєте, на горлівському акценті: "Я вас всєх, мнє двє нєдєлі, я вас всєх кончу, ви всє будєтє отвєчать". Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передать вам для повного розуміння, що це за фахівець в лапках - сказав Малюк.

За його словами, керівник одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов замість того, щоб виконувати свій прямий функціонал, займався трошки іншими речами.

У матеріалах провадження задокументовані факти організації ним співпраці з ворогом, а саме сприяння ворогу і організації відповідної комерційної діяльності. Це було продемонстровано і в матеріалах, які ми показували. Там є відповідні аудіофайли, які отримані у відповідності до чинного законодавства України. Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння конопель. Це аграрний бізнес, який належить його батькові. Його батько, паралельно він також займався цією діяльністю. Це аграрний бізнес, який належить його батьку, але паралельно він також займався відповідно цією діяльністю. Це все є в матеріалах справи. Я думаю, ви добре знаєте, які дії кваліфікуються по статті 111 п. 2 Кримінального кодексу України. Окрім цього, у матеріалах негласних розшукових заходів також задокументовані і його батьки. І вчора також були продемонстровані відповідні аудіофайли. Ми з вами всі почули, як його матуся аплодує путіну, вихваляє його і очікує, коли вони якнайшвидше візьмуть черговий наш населений пункт і, зокрема, за Угледар, вона там хлопає і каже: "Як добре, що наші наче взяли, вже ідуть до Києва". І вони очікують у нас тут на ворога, розумієте? - додав Малюк.

За його словами, слідство має підтверджуючі дані, що Магамедрасулов має близький зв’язок з нардепом від забороненої партії "ОПЗЖ" Федором Христенком.

Як встановлено слідством і оперативниками, вони навчалися в одному навчальному закладі. Це відповідно Донецький університет. Христенко, можливо, хто не знає, я коротко поясню і розтлумачу, це той, хто тісно пов’язаний з такими персонажами, як Юра Єнакієвський… я думаю, всі пам'ятають злочини, які вчиняв даний персонаж. Був сірий кардинал, який організовував Антимайдан і відправляв туди так званих тітушок, які били і, в тому числі, вбивали наших з вами співгромадян - зазначив голова СБУ.

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Печерський районний суд Києва відправив під варту керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.