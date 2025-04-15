Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу п'ятьох полонених українських військових біля Вугледара. За даними прокуратури, окупанти вбили беззбройних бійців ЗСУ після їх захоплення в полон.
російські війська провели масований штурм на напрямку Левадного після захоплення Вугледару, вклинившись у оборону ЗСУ. Командні висоти залишаються під контролем українських сил.
У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.
Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.
За добу відбулося 210 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 62 авіаудари та понад 4060 обстрілів, втративши 1530 осіб.
Генштаб повідомляє про 191 бойове зіткнення вздовж лінії фронту за добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 90 атак.
Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.
DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.
російські військові масово застосовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації атак на українські позиції. Це допомогло рф скоротити технологічний розрив.
Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.
Речник Сил оборони Півдня повідомив про підготовку рф до нових атак на півдні України. Ворог перекидає війська та проводить розвідку, щоб взяти під контроль логістичні шляхи в Запорізькій області.
123 бригада тероборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба. Журналіст заявив про самогубство комбата після відступу батальйону з Вугледара.
Міноборони Великобританії повідомляє, що після Вугледара російські війська імовірно можуть націлитися на Велику Новосілку в Запорізькій області.
За даними ВВС, 155-та і 40-та бригади морської піхоти рф могли втратити до 40% особового складу під час штурму Вугледара. Загальні втрати оцінюють у 2100 осіб, включно із загиблими, пораненими і зниклими безвісти.
Президент України заявив, що Курська операція додає мотивації партнерам підтримувати Україну та тиснути на росію. Зеленський зустрівся з військовими на Сумщині, які воюють на Курщині.
Президент Зеленський прокоментував виведення ЗСУ з Вугледару, наголосивши на пріоритеті збереження життів військових. Він підкреслив необхідність надання Україні далекобійної зброї для посилення оборони.
Сили оборони вийшли з Вугледару для мінімізації втрат. Пресофіцер 72-ї бригади заявив, що подальше утримання міста було б критично важким для українських підрозділів.
Президент Зеленський провів розмови з Головкомом Сирським щодо складної ситуації на Донеччині. Він подякував військовим за стійкість та наголосив на необхідності більшого тиску на Росію з боку партнерів.
Противник спрямував резерви для флангових ударів на Вугледар, виснаживши оборону ЗСУ. Командування дозволило вивести підрозділи з міста для збереження особового складу і техніки.
Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.
Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ситуація на полі бою в Україні складна. За його словами, втрати росіян становлять близько 1000 убитих або поранених щодня, на додаток до 500 000 загальних втрат.
У Вугледарі на Донеччині продовжуються активні бої, ситуація залишається важкою. росіяни намагаються створити враження захоплення міста, але бойові дії тривають, доставка гуманітарної допомоги ускладнена.
На фронті відбулося 189 бойових зіткнень за минулу добу. Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 43 атаки противника.
Генштаб ЗСУ повідомляє про 80 бойових зіткнень за добу. Українські захисники відбивають атаки окупантів на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках, ворог застосовує авіацію.
За добу відбулося 153 бойових зіткнення, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках. росіяни завдали 88 авіаударів та понад 4400 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки противника.
За добу відбулося 136 бойових зіткнень, найактивніше на Покровському та Курахівському напрямках. росія завдала 70 авіаударів, використала 628 дронів-камікадзе та здійснила понад 3300 обстрілів.
Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.
Іван Віннік подякував побратимам за спільну роботу після звільнення з посади командира 72-ї бригади. Раніше повідомлялося про його призначення на вищу посаду для передачі бойового досвіду.
Генштаб повідомляє про 136 бойових зіткнень за добу. Ситуація залишається напруженою на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.