Ситуація на полі бою складна, але втрати рф становлять приблизно 1 тис. убитих або поранених на день - Рютте

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ситуація на полі бою в Україні складна. За його словами, втрати росіян становлять близько 1000 убитих або поранених щодня, на додаток до 500 000 загальних втрат.