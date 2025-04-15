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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7726 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31469 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161928 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139751 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142506 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136432 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136301 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196759 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8354 перегляди

Омбудсмен звернувся до ООН через розстріл військовополонених поблизу Вугледару

Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу п'ятьох полонених українських військових біля Вугледара. За даними прокуратури, окупанти вбили беззбройних бійців ЗСУ після їх захоплення в полон.

Війна • 22 листопада, 17:47 • 25973 перегляди

Після захоплення Вугледару рф провела масовані штурмові дії та мала частковий успіх - Сили оборони Півдня

російські війська провели масований штурм на напрямку Левадного після захоплення Вугледару, вклинившись у оборону ЗСУ. Командні висоти залишаються під контролем українських сил.

Війна • 27 жовтня, 10:32 • 20567 перегляди

Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.

Війна • 22 жовтня, 08:10 • 30281 перегляди

Україна повернула 501 полеглого воїна

Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.

Війна • 18 жовтня, 12:27 • 28235 перегляди

На фронті сталось понад 200 боїв за добу, майже половина з яких - на Покровському та Курахівському напрямках

За добу відбулося 210 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 62 авіаудари та понад 4060 обстрілів, втративши 1530 осіб.

Війна • 18 жовтня, 05:31 • 19929 перегляди

Вздовж лінії фронту кількість боєзіткнень зросла до 191, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках - Генштаб

Генштаб повідомляє про 191 бойове зіткнення вздовж лінії фронту за добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 90 атак.

Війна • 17 жовтня, 20:55 • 22752 перегляди

Ситуація в районі Часового Яру критично складна - представник пресслужби 24-ої ОМБр

Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.

Війна • 14 жовтня, 06:48 • 17028 перегляди

Ворог просунувся на кількох напрямках - DeepState

DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.

Війна • 14 жовтня, 00:13 • 60193 перегляди

Нелегальні термінали Starlink допомагають росії у війні проти України - The Washington Post

російські військові масово застосовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації атак на українські позиції. Це допомогло рф скоротити технологічний розрив.

Війна • 12 жовтня, 23:22 • 44136 перегляди

Армія рф продовжує створювати умови для наступу на Покровськ, спробує захопити Селидове найближчими тижнями - британська розвідка

Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.

Війна • 11 жовтня, 14:29 • 15478 перегляди

рф готує нові штурмові групи під Оріховим та Роботиним - речник Сил оборони Півдня

Речник Сил оборони Півдня повідомив про підготовку рф до нових атак на півдні України. Ворог перекидає війська та проводить розвідку, щоб взяти під контроль логістичні шляхи в Запорізькій області.

Війна • 5 жовтня, 13:45 • 21282 перегляди

Загибель командира 186 батальйону Гриба: проводиться службове розслідування

123 бригада тероборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба. Журналіст заявив про самогубство комбата після відступу батальйону з Вугледара.

Війна • 5 жовтня, 12:41 • 31778 перегляди

Британська розвідка назвала наступу імовірну ціль росіян після Вугледара

Міноборони Великобританії повідомляє, що після Вугледара російські війська імовірно можуть націлитися на Велику Новосілку в Запорізькій області.

Війна • 5 жовтня, 09:45 • 19335 перегляди

Катастрофа морської піхоти: ЗМІ озвучило втрати рф у Вугледарі

За даними ВВС, 155-та і 40-та бригади морської піхоти рф могли втратити до 40% особового складу під час штурму Вугледара. Загальні втрати оцінюють у 2100 осіб, включно із загиблими, пораненими і зниклими безвісти.

Війна • 4 жовтня, 17:27 • 19464 перегляди

Додає мотивації партнерам бути більш рішучими й тиснути на росію: Зеленський про Курську операцію

Президент України заявив, що Курська операція додає мотивації партнерам підтримувати Україну та тиснути на росію. Зеленський зустрівся з військовими на Сумщині, які воюють на Курщині.

Війна • 4 жовтня, 15:59 • 19074 перегляди

Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови

Президент Зеленський прокоментував виведення ЗСУ з Вугледару, наголосивши на пріоритеті збереження життів військових. Він підкреслив необхідність надання Україні далекобійної зброї для посилення оборони.

Війна • 3 жовтня, 13:30 • 14959 перегляди

72-га бригада про відхід з Вугледару: "Далі тримати місто було б критично важко"

Сили оборони вийшли з Вугледару для мінімізації втрат. Пресофіцер 72-ї бригади заявив, що подальше утримання міста було б критично важким для українських підрозділів.

Війна • 3 жовтня, 09:55 • 13441 перегляди

Кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини – Зеленський

Президент Зеленський провів розмови з Головкомом Сирським щодо складної ситуації на Донеччині. Він подякував військовим за стійкість та наголосив на необхідності більшого тиску на Росію з боку партнерів.

Війна • 2 жовтня, 17:39 • 17188 перегляди

Вище командування дало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару - ОСУВ "Хортиця"

Противник спрямував резерви для флангових ударів на Вугледар, виснаживши оборону ЗСУ. Командування дозволило вивести підрозділи з міста для збереження особового складу і техніки.

Війна • 2 жовтня, 09:57 • 13847 перегляди

72-а бригада спростовує повне захоплення Вугледару окупантами - ЗМІ

Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.

Війна • 1 жовтня, 19:31 • 42798 перегляди

Ситуація на полі бою складна, але втрати рф становлять приблизно 1 тис. убитих або поранених на день - Рютте

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ситуація на полі бою в Україні складна. За його словами, втрати росіян становлять близько 1000 убитих або поранених щодня, на додаток до 500 000 загальних втрат.

Війна • 1 жовтня, 15:09 • 16998 перегляди

У Вугледарі тривають активні бої, ситуація важка - керівник ЦПД

У Вугледарі на Донеччині продовжуються активні бої, ситуація залишається важкою. росіяни намагаються створити враження захоплення міста, але бойові дії тривають, доставка гуманітарної допомоги ускладнена.

Війна • 1 жовтня, 11:46 • 14728 перегляди

Генштаб: за добу 189 боїв, найбільш напружена ситуація - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 189 бойових зіткнень за минулу добу. Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 43 атаки противника.

Війна • 1 жовтня, 05:29 • 16626 перегляди

Ситуація на фронті залишається напруженою: вже 80 бойових зіткнень за добу

Генштаб ЗСУ повідомляє про 80 бойових зіткнень за добу. Українські захисники відбивають атаки окупантів на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках, ворог застосовує авіацію.

Війна • 30 вересня, 15:09 • 16322 перегляди

Генштаб: за добу на фронті 153 бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

За добу відбулося 153 бойових зіткнення, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках. росіяни завдали 88 авіаударів та понад 4400 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки противника.

Війна • 30 вересня, 05:56 • 19428 перегляди

На фронті відбулось 136 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

За добу відбулося 136 бойових зіткнень, найактивніше на Покровському та Курахівському напрямках. росія завдала 70 авіаударів, використала 628 дронів-камікадзе та здійснила понад 3300 обстрілів.

Війна • 29 вересня, 20:02 • 41897 перегляди

Генштаб: за добу відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

Війна • 29 вересня, 14:05 • 45912 перегляди

Звільнили комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар: що відомо

Іван Віннік подякував побратимам за спільну роботу після звільнення з посади командира 72-ї бригади. Раніше повідомлялося про його призначення на вищу посаду для передачі бойового досвіду.

Війна • 29 вересня, 08:58 • 56860 перегляди

На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб

Генштаб повідомляє про 136 бойових зіткнень за добу. Ситуація залишається напруженою на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.

Війна • 28 вересня, 20:31 • 21947 перегляди