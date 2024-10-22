Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині
Київ • УНН
У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.
У Покровському районі на Донеччині армія рф вбила двох дітей та жінку й поранила ще двох цивільних, повідомили у вівторок Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 21 жовтня о 21:00 армія рф атакувала двома БпЛА, попередньо, типу "Shahed", село Новоукраїнка Покровського району.
"Тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнала 14-річна дівчинка. Жінка 29 років отрималаперелом ноги й опіки тіла", - повідомили у прокуратурі.
Окрім того, за даними відомства, о 23:50 ворог скинув авіабомбу на село Янтарне Курахівської міської громади.
"Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та хлопчик 11 років. Також дістав поранення 68-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.
У населених пунктах вогнем і вибуховою хвилею, як вказано, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 21 жовтня росіяни вбили 2 людей у Мирнограді, 1 у Кураховому і Новоукраїнці, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
З його слів, за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Як вказав Філашкін, також у Покровському районі росіяни поцілили по Кураховому, де 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5-поверхівку, адмінбудівлю і підприємства. У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Покровську пошкоджено підприємство.
Також, за даними Філашкіна, ворог обстріляв Волноваський район - у Богоявленці Вугледарської громади поранено людину. А також Краматорський район, де є пошкодження у Костянтинівці та Миколаївці, і Бахмутський район - у Торецьку 2 людини загинули.