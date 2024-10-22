Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1994 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11986 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 28522 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45340 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80779 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66269 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78550 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93812 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87326 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177941 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15851 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23696 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10650 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8608 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7378 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 28522 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177941 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334101 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267713 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 786 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45340 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18103 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23235 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28927 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

Київ • УНН

 • 30247 перегляди

У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.

Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

У Покровському районі на Донеччині армія рф вбила двох дітей та жінку й поранила ще двох цивільних, повідомили у вівторок Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 21 жовтня о 21:00 армія рф атакувала двома БпЛА, попередньо, типу "Shahed", село Новоукраїнка Покровського району.

"Тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнала 14-річна дівчинка. Жінка 29 років отрималаперелом ноги й опіки тіла", - повідомили у прокуратурі.

Окрім того, за даними відомства, о 23:50 ворог скинув авіабомбу на село Янтарне Курахівської міської громади.

"Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та хлопчик 11 років. Також дістав поранення 68-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.

У населених пунктах вогнем і вибуховою хвилею, як вказано, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 21 жовтня росіяни вбили 2 людей у Мирнограді, 1 у Кураховому і Новоукраїнці, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

З його слів, за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Як вказав Філашкін, також у Покровському районі росіяни поцілили по Кураховому, де 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5-поверхівку, адмінбудівлю і підприємства. У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Покровську пошкоджено підприємство.

Також, за даними Філашкіна, ворог обстріляв Волноваський район - у Богоявленці Вугледарської громади поранено людину. А також Краматорський район, де є пошкодження у Костянтинівці та Миколаївці, і Бахмутський район - у Торецьку 2 людини загинули.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний прокурор України
Мирноград
Вугледар
Торецьк
Курахове
Костянтинівка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58