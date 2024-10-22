Армия рф убила двух детей и женщину в Покровском районе Донецкой области

В Покровском районе Донецкой области армия рф убила двух детей и женщину и ранила еще двух гражданских, сообщили во вторник Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 21 октября в 21:00 армия рф атаковала двумя БпЛА, предварительно, типа "Shahed", село Новоукраинка Покровского района.

"Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 14-летняя девочка. Женщина 29 лет получила перелом ноги и ожоги тела", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по данным ведомства, в 23:50 враг сбросил авиабомбу на село Янтарное Кураховской городской громады.

"В результате взрыва в одном из домов погибли 64-летняя жительница и мальчик 11 лет. Также получил ранения 68-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах огнем и взрывной волной, как указано, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 21 октября россияне убили 2 человек в Мирнограде, 1 в Курахово и Новоукраинке, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

С его слов, за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Как указал Филашкин, также в Покровском районе россияне ударили по Курахово, где 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5-этажка, админздание и предприятия. В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон. В Покровске повреждено предприятие.

Также, по данным Филашкина, враг обстрелял Волновахский район - в Богоявленке Угледарской громады ранен человек. А также Краматорский район, где есть повреждения в Константиновке и Николаевке, и Бахмутский район - в Торецке 2 человека погибли.