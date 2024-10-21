Обстріли Донеччини: щонайменше три людини загинули і дві поранені у Покровському районі
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули щонайменше 3 людини, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Мирнограді та Кураховому.
На Донеччині щонайменше три людини загинули і дві поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровського району. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю", - повідомив Філашкін.
Голова ОВА зауважив, що росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі і закликав жителів евакуюватись.
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